Etarismo: um nome novo para um antigo preconceito

Segundo a OMS, um a cada seis idosos já sofreu algum tipo de violência, sendo o etarismo uma delas.

De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítima de algum tipo de discriminação ligado à idade. A propagação do etarismo ocorre de forma naturalizada e até mesmo institucional na sociedade.

Mesmo com todas as mudanças tecnológicas e comportamentais assistimos quase que diariamente a manifestações de preconceito com base na faixa etária e que são relatadas em diversas situações do cotidiano.

No mercado de trabalho, por exemplo, o etarismo pode levar a disparidades salariais ou a uma maior dificuldade de encontrar emprego.

E, como não poderia ser diferente, este preconceito atinge muito mais as mulheres.

Os homens podem ostentar rugas, cabelos brancos e estar fora dos padrões que são considerados sábios e charmosos.

Nós, mulheres, temos que estar impecáveis, sorridentes, produtivas e parece que ainda é um pecado envelhecer.

Somos cobradas de todas as formas e pouco se fala de uma das fases mais desafiadoras da vida de uma mulher: a menopausa.

Somos muito tolerantes com as dores das mulheres, sejam elas físicas ou da alma- como se fosse possível haver distinção.

Recentemente, Drauzio Varella escreveu um artigo dizendo que se a menopausa fosse um fenômeno que atingisse os homens a ciência certamente já teria agido.

Certamente, Drauzio.

Precisamos fazer com que a reposição hormonal tão importante nesta fase chegue até a população carente através do SUS, como acontece em um dos programas mais importantes do país em Salvador, o Ceparh.

O legado de Elsimar Coutinho, médico, cientista internacionalmente reconhecido, que ousou falar sobre o assunto antes mesmo que virasse "moda"- precisa continuar e ser levado para os quatro cantos do país de forma rápida e eficaz.

O mercado consumidor começa a dar pequenos passos e pensar na mulher 40, 50,60 + que tem poder de compra e faz parte da parcela economicamente ativa com poder de decisão.

Mas, ainda estamos bem longe de uma mudança comportamental que enxergue a longevidade como algo natural, saudável e sem preconceito.

*Patricia Alves é repórter e apresentadora da TV Cultura e editora da revista Mensch. Diretora da Patwork Comunicação, faz parte do Comitê de Comunicação da LoveTogether Brasil e Mulher Reviva. Jornalista graduada pela FMU de São Paulo e pós-graduada em Comunicação Coorporativa pela Fundação Casper Líbero