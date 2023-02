Eternos aprendizes

Foto: PEXELS

Dias desses meu filho mais novo chegou em casa faceiro com o seu material escolar. Cadernos com folhas pautadas e quadriculadas; lápis preto e coloridos; marcador de texto e muito mais. Está bem equipado para encarar os desafios da 5ª série do ensino fundamental (antigo primeiro grau)

Lembrei dos meus tempos de colégio. Todos tivemos um professor preferido, não é mesmo? Aquele que nos encantava com o seu conhecimento, que drenava a nossa atenção em aula, que fazia o tempo passar rápido.

Dentre os ótimos professores que tive, foi o professor Enio de biologia que me marcou. Ele tinha o dom de fazer a matéria parecer mais curiosa, instigante e interessante. Isso foi no inicio dos anos 80, acredito que na 6ª série do primeiro grau.

Lembro de uma aula em queele fez um pequeno círculo com giz no imenso quadro negro (sim, naquela época o quadro era negro, usava-se giz e não pincel-atômico e também não havia computadores com power point na sala de aula). Disse então o professor que o pequeno círculo representava o nosso conhecimento e, toda a imensidão do quadro no seu entorno, seria o desconhecido. Portanto, na medida que vamos apreendendo coisas novas, maior será o nosso circulo do conhecimento. E, por sua vez, quanto maior o círculo, maior será o seu perímetro em contato com o resto do quadro negro, isto é, o desconhecido.

Fernando Goldsztein. FOTO: ARQUIVO PESSOAL Foto: Estadão

Neste ponto, e não sem entusiasmo, o professor declarou: "quanto mais você apreender, mais você tem consciência de que existem coisas que você não sabe". Traduzindo em miúdos: quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe.

Continua após a publicidade

O ignorante, no conforto da sua ignorância, não tem a menor idéia das coisas que o cerca. Já o sábio, do alto da sua sapiência, tem plena consciência da sua ignorância frente ao universo do conhecimento.

Esta lição nunca foi tão atual, especialmente nestes tempos sombrios de polarização, intolerância e intransigência.

Obrigado professor Enio por nos ensinar que temos sempre muito o que apreender. E, como eternos aprendizes, devemos ser humildes e respeitosos. Afinal, somos apenas um pequeno círculo de giz num imenso quadro negro e desconhecido.

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do www.mbinitiative.org