'Eu adoro processo gostosinho com crime passional', diz advogada em vídeo para o Dia dos Namorados; assista

A advogada Élida Fabrícia. Foto: Reprodução/redes sociais

A Ordem dos Advogados do Brasil abriu uma apuração sobre suposta infração ético-disciplinar da advogada Élida Fabrícia, conselheira federal da OAB pelo Piauí, que compartilhou vídeo nas redes sociais em que diz 'adorar um crime passional' - quando um acusado alega que agiu motivado por 'paixão' ou 'forte emoção'.

Élida gravou a polêmica mensagem e a divulgou em referência ao Dia dos Namorados, comemorado na segunda, 12.

"Dia dos Namorados chegando, isso me faz lembrar aquele gostinho extravagante da advogada criminalista. Pode falar isso? Eu adoro um crime passional."

Empolgada, a advogada seguiu no embalo da data. "Adoro quando chega aquele processo quentinho, gostosinho, com crime passional. São os tipos de crimes mais interessantes pra gente trabalhar no Tribunal do Júri."

Para Élida, 'Dia dos Namorados combina com crime passional'.

"Não faz (sic) isso. Mas se fizer, me liga", completou no vídeo em que divulga seu escritório.

Segundo o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, Élida disse que pediria afastamento do Conselho Federal da entidade até a noite desta terça-feira, 13. "A OAB repudia o estímulo à prática de crimes e tem atuado concretamente em defesa das mulheres, combatendo qualquer violência de gênero", afirmou Simonetti.

A alegação de crime passional é usada muito em casos de violência doméstica, na tentativa de diminuir a responsabilidade do agressor. A expressão tem ligação com a tese de 'legítima defesa da honra', adotada por acusados de feminicídio e violência contra a mulher para culpar a vítima pelo crime.

Um caso emblemático em que a defesa alegou 'legítima defesa da honra' foi o da socialite Ângela Diniz, morta pelo companheiro, Doca Street, com quatro tiros no rosto, em 1976, em Búzios, Rio, após ela tentar terminar o relacionamento.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal proibiu o uso da tese e a declarou inconstitucional, por violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.

O colegiado entendeu que o argumento é 'um estratagema cruel totalmente discriminatório contra a mulher'.

COM A PALAVRA, ÉLIDA FABRÍCIA

A reportagem do Estadão busca contato com a advogada Élida Fabrícia. O espaço está aberto para manifestação.