Ex-advogados de toga: singularidade nacional (e corrosiva!)

A recente afirmação da Ministra Carmen Lúcia, ratificando a legitimidade de eventual nomeação, pelo Presidente da República, de ex-advogado deste à próxima vaga no STF, pode, se examinada com argúcia, acender o debate sobre polêmico aspecto da nossa estrutura judiciária. Sabe-se que os togados de cúpula não precisam ser juízes de carreira, bastando que o Senado reconheça o preenchimento, pelos indicados, dos requisitos constitucionais de notável saber jurídico e reputação ilibada, conceitos, aliás, vagos o suficiente para se adequarem a arranjos políticos.

Fatos, porém, desconhecidos dos leigos são que praticamente todos os nossos tribunais também são formados por profissionais egressos do Ministério Público e da advocacia, e que, à medida que se ascende na hierarquia das cortes, reduz-se a participação de magistrados concursados. Seria essa composição mista, criada em 34, mantida na Constituição Varguista de 37, na Constituição Militar de 67 e sem par no resto do mundo, uma ferramenta eficaz para a melhoria no funcionamento do Judiciário?

Excluindo do nosso escopo os membros do MP, carreira pública sujeita a restrições análogas às impostas à magistratura, concentremos o olhar na migração de causídicos às cortes, tanto na proporção de um quinto dos julgadores dos Tribunais Estaduais e dos Tribunais Regionais Federais, quanto na de um sexto dos ministros do STJ. De pronto, chama a atenção a ausência de critérios objetivos mínimos para a elaboração, pela OAB, da lista sêxtupla de candidatos, assim como para a peneiragem desse sexteto no tribunal em questão, onde os indicados passam a formar um trio, e, finalmente, para a definição do novo togado pelo Poder Executivo. Desnecessário acentuar que tamanha falta de transparência pode dar ensejo à designação de quadros insuficientemente preparados para as responsabilidades do cargo, com impactos negativos sobre a qualidade de decisões, e sobre a confiabilidade do sistema jurídico como um todo.

De toda a forma, ainda que as listagens sejam elaboradas com lisura e à luz de uma mensuração consistente de conhecimentos do Direito, ainda assim o indicado terá atingido o rol dos mais admirados na arte de advogar (ad vocare), ou seja, de dizer algo em nome de outrem, em uma atividade que incorpora o próprio contraponto da imparcialidade exigida de qualquer juiz. Ora, se o causídico escreveu seu histórico profissional ao longo da defesa brilhante de certas teses jurídicas e do ataque veemente a outras, certamente não chegará como tabula rasa à magistratura, mas antes como jurista que não poderá nem desconhecer, nem desdizer o que um dia pleiteou do outro lado da sala de julgamentos. Assim, tendo firmado posições sólidas, muitas vezes em ramos diversos da ciência jurídica, vários de seus votos poderão soar como reverberação de suas posturas pretéritas, chegando a ser previsíveis para seus jurisdicionados. Eis, aí, um possível comprometimento na isenção daquele ex-representante das partes, transformado, no período de confecção de algumas listas, em condutor dos processos.

No terreno das relações pessoais, o novo magistrado irá apreciar casos de interesse, direto ou indireto, daqueles que, até ontem, podem ter sido seus colegas de escritório, ou, ao contrário, adversários na rotina forense. E, como a natureza humana é propensa a desvios, sobretudo no Brasil, onde os mecanismos de controle do poder têm se mostrado pouco eficazes, não são raros os togados dispostos a apreciar litígios relativos a pessoas ou empresas das quais deveriam manter distância; seja por afeições profundas, seja por desafetos aguerridos. Na terra de magistrados que usufruem de roteiros turísticos, aqui e no exterior, custeados por litigantes envolvidos em causas avaliadas em quase R$ 160 bilhões, como noticiado por este Estadão, no último dia 5, as esferas de vida pública e privada se imiscuem sem cessar, e, muitas vezes, o que deveria ser uma sessão de julgamento mais parece uma reunião entre amigos.

Em sua raiz etimológica, corrupção designa qualquer fenômeno de apodrecimento em uma estrutura, de modo que, em sentido bem amplo, pode significar o próprio desgaste de um aparato judicial, roto pelo elo próximo entre quem decide e quem é julgado, ou seja, pela quebra do dever fundamental de imparcialidade, que, mais cedo ou mais tarde, redunda em trocas concretas de favores. Para enfrentar tamanhos desvios na administração da justiça, urge a implementação de medidas eficazes de controle externo, que submetam a conduta dos atuais magistrados a avaliações rigorosas e até à pena de remoção sem vencimentos, por infrações gravosas.

Quanto ao ingresso no Judiciário, me parece premente a eliminação de institutos como o "quinto constitucional", ora discutido, e responsável pelo agravamento da promiscuidade entre magistrados, figurões da advocacia ainda mais inclinados a bajular seus juízes (pois ávidos por constarem nas listas para os "quintos"), e os caciques políticos nomeantes. O resgate da moralidade pública exige o recrutamento, para todas as jurisdições e instâncias, apenas de magistrados de carreira, que enxerguem na judicatura uma profissão como outra qualquer, sujeita a metas de desempenho e às sanções aplicáveis às faltas.

Nomes há de relevância no universo jurídico, segundo os quais o "quinto" seria medida indispensável a temperar os excessos da juizite de togados concursados, por meio da incorporação, aos colegiados, de ex-causídicos, habituados ao convívio com as dificuldades humanas, e, por isso mesmo, capazes de amenizarem a letra fria da lei. A essas vozes tão ilustres, lanço um desafio retórico: talvez a ocasião faça a arrogância, e a colocação de uma toga sobre os ombros seja a chave para transformar um advogado, cordato no semblante mas arrogante nato, em magistrado despótico. Questão palpitante para todos nós, que tanto nos debruçamos sobre formas de combate à corrupção grossa.

*Katia Braga de Magalhães, advogada e tradutora jurídica no Rio de Janeiro, RJ. Advogada graduada pela UFRJ (1997) e com MBA em Direito da Concorrência e do Consumidor pela FGV-RJ pela FGV/RJ (2001). Atuante nas áreas de propriedade intelectual e seguros. Atuante na área de traduções jurídicas, nos idiomas Inglês, Francês e Alemão. Coautora da Atualização do Tomo XVII do "Tratado de Direito Privado" de Pontes de Miranda, em comemoração pelos 100 Anos da Revista dos Tribunais. Criadora e realizadora do Canal Katia Magalhães Chá com Debate no YouTube. Colunista do Instituto Liberal (coluna Judiciário em Foco). Colunista do Boletim da Liberdade (coluna A Liberdade pela Cultura)

