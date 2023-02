Ex-chefe de gabinete que foi presa por obstrução de investigação sobre governador do Acre ganha cargo de confiança no TCE

Presa preventivamente na Operação Ptolomeu, em dezembro de 2021, a assessora Rosângela Gama, que foi chefe de gabinete do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), ganhou um novo cargo após conseguir autorização judicial para aguardar a conclusão das investigações em liberdade: ela foi nomeada assessora técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC).

A indicação é assinada pelo presidente do TCE, José Ribamar Trindade de Oliveira, para quem Rosângela vai trabalhar. O cargo no gabinete do conselheiro é comissionado, ou seja, não exige aprovação em concurso público.

Procurada pela reportagem, a Corte de Contas informou que a assessora 'possui formação e experiência profissional para exercer o cargo' e que 'não há nenhuma decisão judicial que a impeça' de assumir a função.

Foto: Estadão

Rosângela foi filmada pelas câmeras de segurança de um hotel em Cruzeiro do Sul, município a 636 quilômetros de Rio Branco, tentando esconder um celular para evitar que ele fosse apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Ptolomeu (assista abaixo). Ela estava na cidade para acompanhar o governador em agenda.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a prisão da assessora por tentativa de destruir 'provas essenciais' para a investigação.

A investigação da Operação Ptolomeu mira indícios de um suposto esquema de propinas em troca do direcionamento de licitações, contratações superfaturadas e a confirmação de recebimento de mercadorias não entregues e de serviços não prestados na área da Saúde e em obras públicas.

COM A PALAVRA, O TRIBUNAL DE CONTAS DO ACRE

"A senhora Rosangela Gama possui formação e experiência profissional para exercer o cargo para o qual foi nomeada.

No Brasil, vigora o princípio da presunção da inocência e, até onde o TCE/AC está informado não há nenhuma decisão judicial que a impeça de exercer tal função pública.

Pela natureza comissionada do cargo, se eventualmente for constatado pelo Poder Judiciário algum tipo de impedimento, a nomeação será prontamente desfeita."