Excentricidade ou folclore?

José Renato Nalini. Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Em tempos idos, os docentes eram reverenciados pelos alunos, bem conhecidas as suas manias ou excentricidades. Até irreverência havia, porque aluno, seja qual for a sua idade, vê-se transportado para a primeira infância e se comporta de acordo com essa fase.

Quando se estuda o perfil dos primeiros professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, recupera-se uma crônica saborosa que se perdeu com a multiplicação de Faculdades, com a proliferação de alunos e de professores. Na graduação, é muito difícil o estabelecimento de relações mais próximas, o que era a praxe antigamente. Já na pós-graduação é possível um contato direto, o acompanhamento nas leituras, nas pesquisas e no conhecimento da personalidade do orientando.

Alguns episódios pitorescos merecem relembrança, um envolvendo um professor, o outro um aluno que fazia jus à fama de excêntrico.

O primeiro deles contempla o Padre Manuel Joaquim do Amaral Gurgel, que foi diretor da São Francisco entre 1857 e 1864. Diz-se que, até então, a Faculdade não tivera diretor que melhor conciliasse com o devido respeito ao cargo, a simpatia dos estudantes. Era unânime a estima que a ele devotavam os colegas, os funcionários e todos os que se relacionassem com sua têmpera serena e amável.

Tão bondoso que, algumas vezes, a presidir exames preparatórios, condoendo-se da situação vulnerável do examinando, discretamente assoprava para ele as respostas. E se acontecia do examinador considerar errada a resposta do estudante, Manuel Joaquim corava e baixava o semblante, visivelmente contrariado.

Um outro caso se deu com Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, um gaúcho, - não confundir com o Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, que chegou ao STF - grande político à época. Exerceu a Magistratura e foi deputado. Presidiu a Província da Paraíba entre 1841 e 1843. Quando a Província de São Pedro do Sul passou a contar com mais uma cadeira de Senador Vitalício, a lista tríplice era ocupada em primeiro lugar por Vieira da Cunha - 261 votos. Em seguida, Conde de Porto Alegre - 222 votos e - Pedro Chaves 186.

Prevalecia o resultado da eleição e a carta de nomeação chegou a ser assinada pelo Imperador. Mas os gaúchos não o queriam. A tal ponto, que se expediu um emissário para interceptar o correio e invalidar a nomeação. A partir daí, Vieira da Cunha ficou conhecido como Senador do Aterrado, pois foi o local em que se conseguiu alcançar o correio para abortar a nomeação.

Mas Pedro Chaves era muito impulsivo. Foi acusado em debates por um adversário em plena Assembleia Provincial de Porto Alegre e não teve dúvidas: quebrou-lhe os óculos.

Doutra feita, sentiu-se injuriado por um jornal adversário. Tentou dominar a cólera e, aconselhado por familiares e amigos, foi conversar com o redator. Iniciou o diálogo mais como queixa do que como revide.

- O seu jornal é muito violento e o senhor não me poupa!

- O que quer, senhor Senador? É uma contingência dos tempos.

- Muito desagradável para mim, há de convir...

- E também para mim, senhor Senador. Acredite Vossa Excelência.

- Pois então, já que o senhor é tão amável, há de fazer-me o favor de dar-me um copo de água...

Atendido, Pedro Chaves colocou o copo sobre a mesa e, tirando calmamente do bolso uma tira do jornal, com a notícia que o atingira, amarrotou-a, dela fez uma bolinha e ofereceu ao interlocutor:

- O complemento do favor é este: o senhor vai engolir este papel. É o artigo injurioso que contra mim escreveu. Aquela água lhe facilitará a ingestão da pílula e lhe acalmará os nervos.

- Que é isto, senador! É um gracejo de mau gosto...

- Ande, engula já, senão...

Nada mais disse, mas encostou o cano de seu revólver na testa do jornalista. Que preferiu capitular, sujeitando-se à terapêutica.

Hoje não existe mais, ao menos como regra, o registro de ocorrências ingênuas como estas. Os jornais preferem explorar as desgraças da política, os infaustos, as tragédias, as péssimas notícias com as quais acordamos e que nos acompanham durante o dia todo, até o leito da insônia.

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras