Exclusão de Taiwan na Interpol ameaça a segurança global

No mês de novembro, a Áustria será palco do 91º Encontro da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. O evento reunirá todos os 195 países membros da organização. A Interpol é a maior organização policial do mundo. Os países colaboram entre si e com a Secretaria-Geral trocando informações relativas a investigações policiais. Todos os países membros reúnem-se uma vez por ano durante a Assembleia Geral para decidir sobre questões de política, metodologia de trabalho,finanças ,atividades e partilhar as suas experiências.

Entre eles, é importante ressaltar a situação peculiar de Taiwan, país que se tornou membro efetivo da Interpol em 1961, porém foi obrigado a se retirar em 1984, após a organização alterar o seu reconhecimento para a China, como representante política de dois sistemas. Taiwan reúne todos os requisitos para ser membro observador da Interpol eis que dotado de território, governo e possibilidade de ter relações pragmáticas com outros países. Entretanto, a participação de Taiwan tem sido bloqueada devido a uma resolução aprovada na 53ª Assembleia Geral da Interpol no mesmo ano. Desde 2016, Taiwan busca contribuir para a segurança mundial no status de observadora. Apesar da resistência ocasionada por pressões políticas, a demanda de Taiwan já recebeu a aprovação de membros notáveis, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha e Austrália.

A ausência de Taiwan na Interpol levanta preocupações legítimas sobre a segurança global.

O Brasil é um país que valoriza a liberdade, a democracia e a segurança de suas fronteiras. Neste sentido é adequado apoiar a inclusão de Taiwan como observador na reunião da Interpol e favorecer sua participação ativa nas assembleias, mecanismos e demais atividades da organização. A inexistência de Taiwan pode comprometer a segurança global, tendo em vista seu papel estratégico geopolítico.

Taiwan, como um território autônomo e democrático, possui um compromisso inquestionável com a cooperação internacional em assuntos de segurança. Sua participação na Interpol seria de extrema importância para a troca efetiva de informações e o combate ao crime transnacional.

Até então, a Interpol não concedeu a Taiwan a permissão para aceder à sua rede de comunicações policiais globais I-24/7 e a vários bancos de dados criminais, dentre eles o que contém informações sobre documentos de viagem perdidos ou roubados. Este impedimento tem prejudicado severamente os controles de segurança nas fronteiras e os esforços para combater o crime transnacional.

Conforme dados da Organização Mundial de Turismo da ONU, Taiwan recebeu 900 mil de turistas internacionais no ano de 2022 e é sede do décimo aeroporto mais movimentado ao redor do mundo. A comunidade taiwanesa residente no Brasil conta com aproximadamente 100 mil pessoas.

Sem a possibilidade de consultar os registros internacionais de crimes, a capacidade de investigação de Taiwan pode ser comprometida, o que atrai organizações criminosas que utilizam o país como trampolim para o transporte de drogas sintéticas distribuídas globalmente, incluindo o Brasil. Outros crimes, como a lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de armas e o terrorismo, também estão entre os problemas enfrentados.

O Artigo 2º do estatuto da Interpol estabelece que seu objetivo é assegurar e promover maior assistência mútua possível entre todas as autoridades policiais criminais.

Portanto, excluir Taiwan desta organização enfraquece o esforço internacional de combate ao crime. O Brasil tem o dever de contribuir para corrigir essa distorção significativa presente no sistema de investigação criminal global.

