Faca de serrinha, veneno, longas jornadas ao sol: a rotina de 56 trabalhadores em lavouras de arroz no Sul

Corte manual de arroz com facas de serrinha e aplicação de veneno com as mãos - essa era a rotina de 56 trabalhadores, submetidos a jornadas inclementes em duas fazendas de Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. A ação é considerada o maior resgate de pessoas submetidas a trabalho análogo à escravidão na cidade.

A operação foi realizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Trabalho e pela Gerência Regional do Trabalho. O dono das duas fazendas fiscalizadas foi preso em flagrante por redução à condição análoga a de escravo.

Segundo a PF, todos os resgatados são homens, sendo que dez são adolescentes - têm entre 14 e 17 anos. O resgate ocorreu após denúncia sobre a presença de jovens nas propriedades.

Os resgatados são oriundos de Itaqui, São Borja, Alegrete e de Uruguaiana. Eles faziam o corte manual do arroz vermelho com instrumentos 'completamente inapropriados', em especial uma faca doméstica de serrinha, além de aplicar agrotóxicos com as mãos.

Em uma das fazendas fiscalizadas, o agrotóxico era aplicado pelo método de "barra" - em que dois trabalhadores aplicam a substância usando uma barra metálica perfurada conectada a latas do produto. No caso, a aplicação era feita sem equipamentos de proteção.

Além disso, os trabalhadores muitas vezes precisavam andar 50 minutos 'em pleno sol' até chegar ao local de trabalho. Segundo a Polícia Federal, a comida e as ferramentas de trabalho eram de responsabilidade dos resgatados.

Em geral, a comida estragava constantemente e os trabalhadores não comiam nada o dia inteiro. Se algum deles adoecesse, teria remuneração descontada, explicou ainda a PF.