Fachin nega suspender ação contra policial que matou quatro colegas dentro da delegacia no Ceará

O ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF Foto: CARLOS ALVES MOURA/STF

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin negou suspender a ação penal a que o policial civil Antônio Alves Dourado responde por matar a tiros quatro colegas na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, no Ceará. A defesa busca a abertura de um procedimento para atestar a insanidade mental do policial.

PUBLICIDADE Fachin analisou, durante o plantão judiciário, um habeas corpus impetrado pelos advogados do policial contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso naquela Corte ponderou que, para instauração de um incidente de insanidade mental, deve haver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, sendo que o Tribunal de Justiça estadual entendeu não haver tal dúvida. Segundo a defesa do policial, o acusado ‘não tem condições mínimas de apresentar sua versão dos fatos, entender o que está acontecendo, contraditar testemunhas, indicar provas e definir estratégias’ com os advogados. O pedido é para que a Justiça considere inadmissível a continuação do processo em razão de o acusado ‘apresentar grave dano à higidez mental’. O policial está custodiado no presídio de Sobral e, de acordo com os advogados tem Transtorno Esquizoafetivo. A banca sustenta que sua manutenção na penitenciária ‘representa grave risco para sua vida e para a vida dos demais detentos’. Ao analisar o pedido, Fachin lembrou da jurisprudência do STF de não aceitar habeas corpus impetrado contra a decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos de ‘flagrante hipótese de constrangimento ilegal’ - o que não é o caso, segundo o ministro.

Além disso, o vice-presidente do STF ponderou que o entendimento do STJ está em linha com o do Supremo, no sentido de que, para derrubar a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará e eventualmente determinar a instauração do incidente de insanidade, seria necessário reexaminar fatos e das provas, o que a Corte não pode fazer via habeas corpus.