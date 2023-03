Fachin reconhece prescrição e exclui Arlindo Chinaglia de inquérito sobre propinas da Odebrecht

O deputado foi acusado de receber R$ 8,7 milhões em propinas da Odebrecht, entre 2008 e 2014, para defender os interesses da construtora nos projetos hidrelétricos do rio Madeira, em Rondônia. Ele nega as acusações. Além do petista, foram denunciadas outras 16 pessoas, incluindo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, apontado como negociador dos pagamentos. Cunha também nega irregularidades. Os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro prescrevem em 16 anos. O prazo cai pela metade para quem tem mais de 70 anos, como é o caso de Chinaglia. Fachin reconheceu a 'extinção da punibilidade', ou seja, que o Estado perdeu o prazo para responsabilizar o deputado. O ministro determinou que o inquérito continue a tramitar na Justiça Federal do Distrito Federal, já que os investigados remanescentes não têm direito a foro por prerrogativa de função. A própria PGR enviou parecer ao Supremo no mês passado defendendo que o caso está prescrito em relação ao deputado. "Forçoso reconhecer que os fatos ocorridos entre 2008 e 2014 foram alcançados pela extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva", diz a manifestação. Os advogados de Chinaglia já haviam chamado atenção para a prescrição em manifestação enviada ao STF em setembro do ano passado. A denúncia foi oferecida pela PGR em fevereiro de 2021 . O deputado completou 70 anos seis meses depois, em agosto de 2021. O STF não chegou a analisar o mérito das acusações.