Família de Marcelinho Carioca recebeu pedido de Pix de R$ 30 mil após desaparecimento do ex-jogador

Os bandidos que sequestraram Marcelinho Carioca exigiram um pagamento de R$ 30 mil via Pix à família do jogador para libertar o ex-jogador do Corinthians. Marcelinho desapareceu no domingo, depois de comparecer ao show do cantor Thiaguinho, na NeoQuímica Arena, o estádio do Timão, em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

A polícia confirmou a autenticidade de um vídeo em que Marcelinho Carioca diz que ‘saiu com uma mulher casada’ e que foi sequestrado por ordem do marido dela. ‘Esse foi o b.o.’ Os investigadores ainda não sabem, porém, se o ex-jogador do Timão foi obrigado pelos sequestradores a gravar o vídeo com essa história ainda no cativeiro. No fim da tarde, após sua libertação, o jogador contou que foi forçado a gravar o vídeo sob a mira d eum revólver.

Dois suspeitos de participação no crime foram detidos pela Polícia Militar e foram levados para o 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista, na zona leste. Nenhum deles confessou por enquanto participação no delito. Eles estavam próximos da Mercedes do jogador, que foi abandonada pelos criminosos nesta segunda-feira, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ambos eram suspeitos de serem as pessoas que receberam o dinheiro do sequestro em suas contas bancárias.

De acordo com Marcelinho, ele saiu do show e foi levar ingressos para um show do dia seguinte para uma amiga. Ali foi sequestrado. Para a polícia, os bandidos usaram a ocasião para dominar Marcelinho e a mulher, levados juntos para o cativeiro. A polícia chegou a desconfiar de uma possível armadilha feita contra o jogador, mas depois descartou essa hipótese.

Marcelinho Carioca foi sequestrado após show do Thiaguinho, no Itaquerão Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

A Divisão Antissequestro e policiais do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital) e do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) estão investigando o crime.