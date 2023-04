Fazenda do Estado de São Paulo cassa aposentadoria de auditor fiscal acusado de 'idealizar' esquema bilionário de sonegação

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo cassou aposentadoria de ex-auditor. Foto: Daniel Teixeira / Estadão

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo cassou a aposentadoria do ex-auditor fiscal da Receita David Mariano Domingos. O despacho foi publicado nesta quinta-feira, 6, no Diário Oficial.

O ex-auditor se aposentou em 2017, em meio a uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sobre um esquema de sonegação de impostos no ramo farmacêutico. Ele foi denunciado e responde a uma ação penal por organização criminosa elavagem de dinheiro na 2.ª Vara Criminal de São José dos Campos.

Os promotores acusaram Domingos de ter idealizado o suposto esquema e usado familiares como 'laranjas' para operacionalizar o recebimento de propinas. Ele nega as acusações.

A cassação da aposentadoria foi decretada em dois processos administrativos disciplinares abertos em 2021 na Corregedoria da Fiscalização Tributária para investigar a evolução patrimonial e as suspeitas de corrupção que atingem o ex-auditor.

O despacho assinado pelo secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, cita 'elementos que demonstram a prática de infração disciplinar' por atos de improbidade administrativa. A decisão foi embasada em relatórios da comissão processante e da Corregedoria.

A defesa do auditor aposentado tentou sucessivas manobras judiciais para tentar suspender os processos administrativos, sem sucesso. O último recurso foi negado no mês passado pela 3.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Relembre o caso

O Ministério Público de São Paulo trata o caso como um dos maiores esquema de sonegação fiscal no mercado de medicamentos. Os promotores calculam que o prejuízo aos cofres estaduais pode chegar a R$ 10 bilhões.

A investigação durou cerca de sete anos. O empresário Manoel Conde Neto, dono da rede Farma Conde, fechou delação premiada e admitiu as fraudes.

A denúncia descreve uma 'fraude fiscal estruturada' para burlar a cobrança de ICMS. Os remédios eram transferidos para Goiás e retornavam para distribuidoras de fachada em São Paulo que sonegavam os impostos.

COM A PALAVRA, O AUDITOR APOSENTADO

No processo, os advogados afirmam que ele nunca fiscalizou empresas do Grupo Farma Conde. "Sr. David não atuou como Agente Fiscal de Rendas em nenhuma Ordem de Serviço Fiscal (OSF), nem como inspetor, nem como coordenador de equipe, enfim, não exerceu qualquer atividade funcional no mencionado Grupo", diz uma das manifestações.