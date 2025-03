Detentos tinham festas com música ao vivo, bebidas, drogas e garotas de programa em presídio, diz PF

Lyferson Barbosa da Silva, conhecido como “Lobo”, foi o pivô da investigação da Polícia Federal que revelou um esquema de corrupção e tráfico de drogas no Presídio de Igarassu, na região metropolitana do Recife.

PUBLICIDADE A PF encontrou no celular dele vídeos de festas no presídio e conversas sobre propinas a policiais penais em troca de benefícios. As imagens mostram churrascos com música ao vivo, festas com garotas de programa e celas equipadas com televisões e videogames. Segundo a investigação, os servidores facilitavam a entrada de celulares, drogas, bebidas alcoólicas, pedidos de comida por delivery e prestadores de serviços. Até um tatuador teria entrado no presídio mediante o pagamento de propina aos policiais penais.

Presos com celulares e bebidas no presídio. Foto: Reprodução/processo judicial

Os “favores” eram recompensados com maços de dinheiro vivo, celulares, joias, tênis e perfumes importados, segundo a investigação. O ex-diretor do presídio, Charles Belarmino de Queiroz, e oito agentes penais foram presos preventivamente na semana passada por suspeita de participação no esquema.

A defesa do ex-diretor do Presídio de Igarassu afirma que ele é inocente e está afastado do cargo por licença médica. “Nenhuma prova das acusações foi trazida ao processo, sendo meras ilações que não podem ser usadas como indícios para a representação criminal”.

Condenado por associação criminosa, homicídio, roubo, receptação, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo, Lyferson era “chaveiro” de um pavilhão, ou seja, responsável por trancar as celas. A Polícia Federal afirma que ele era o líder do esquema e intermediava as negociações e pagamentos aos agentes públicos.

Lyferson Barbosa da Silva, conhecido como 'Lobo', foi o pivô da investigação. Foto: Reprodução/processo judicial

Os celulares colocados para dentro do presídio eram usados para aplicar golpes em uma “verdadeira central do crime”, de acordo com a Polícia Federal.

Havia ainda um laboratório de drogas em operação no centro cultural da unidade que, segundo a PF, era gerenciado por Lyferson “com o consentimento escancarado de servidores públicos”.

Ao decretar a prisão dos policiais penais, o juiz José Romero Maciel de Aquino, da Vara Única de Itapissuma, afirmou que eles “são remunerados pelo Estado para coibir a prática de crimes e atos de indisciplina dentro da unidade prisional, mas estavam fazendo exatamente o contrário, ou seja, envolvidos em uma organização criminosa que atuava dentro da unidade prisional, recebendo suborno para permitir o tráfico de drogas, comercialização de arma de fogo, ingresso de aparelhos celulares, além de atos de indisciplina como ingresso, comercialização e uso de bebidas alcóolicas e prostituição”.