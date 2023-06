Fiador de contrato de locação pode ter seu único bem penhorado?

Samira de Mendonça Tanus Madeira. Foto: Divulgação

A Lei 8009/90, que institui e regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, foi criada no intuito de proteger a família. Assim, para que o imóvel seja passível dessa proteção, conforme dispõe o artigo 5o da mencionada Lei, que define o que é bem de família, é necessário que o mesmo seja utilizado como local permanente de habitação do casal ou unidade familiar.

Note-se que, mesmo que esse imóvel encontra-se cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residem, ainda continua sendo bem de família. A circunstância de o devedor não residir no imóvel não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Conforme súmula do STJ - 364, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.

A impenhorabilidade compreende não somente o imóvel, mas também as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e/ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

O artigo 1o da Lei prevê que o imóvel com a proteção não pode responder por nenhum tipo de dívida, salvo as hipóteses contidas no artigo 3o . Isso significa que há exceções legais, em que o bem de família pode ser penhorado nos seguintes casos para quitação das dívidas.: 1) dívida de financiamento para construir ou comprar o imóvel; 2) devedor de pensão alimentícia; 3) dívida de IPTU ou taxas e contribuições de condomínio; 4) o imóvel ter sido hipotecado; 5) o imóvel ter sido comprado com dinheiro decorrente de crimes ou para ressarcimento, indenização ou perdimento de bens em ação penal; e: 6) o imóvel de fiador que assumiu obrigação em contrato de locação.

Dentre as situações, a hipótese mais recorrente é do fiador que assumiu obrigação em contrato de locação. Note que o único imóvel residencial do fiador poderá ser penhorado para pagamento das dívidas do locatário, mas a recíproca não é verdadeira. O único imóvel residencial do locatário não poderá ser penhorado pelo fiador em execução por este proposta regressivamente contra o locatário. A exceção que permite a penhora do bem de família do fiador é restritiva e não abrange o bem de família do locatário (art. 3º, VII, da Lei 009/90.

Em termos práticos, se Márcio assumiu a qualidade de fiador de um contrato de locação, no qual sua irmã, Juliana, era a locatária, e esta deixar de pagar as prestações de aluguel, o locador poderá executar a dívida e penhorar o imóvel de Márcio, mesmo este sendo único, ou seja, nos termos da lei declarado como bem de família.

Em sentido oposto, se Márcio, após perder o imóvel, decidir ser ressarcido e processar sua irmã, buscando executar o único bem dela, sua ação será improcedente, pois a exceção não alcança a locatária, apenas o fiador.

Em todos os casos em que, excepcionalmente, é permitida a penhora do bem de família, é resguardado, em contrapartida, o direito do cônjuge de resguardar a penhora, a fim de excluir a sua meação. Ou seja, no caso de casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, 50% referente à meação do cônjuge recebe proteção legal.

A maneira processual de realizar a defesa do cônjuge contra a penhora dos 50% que lhe pertencem poderá ser exercida por "embargos de terceiro" (674, § 2º, I, do CPC/15), onde deverá comprovar que a dívida assumida por um dos cônjuges não beneficiou o casal.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ