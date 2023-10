Filho de Randolfe nega desacato e acusa PMs; ‘foram para me ferir e a meu pai’

O filho do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), Gabriel Marti Cruz Rodrigues, negou neste domingo, 8, ter desacatado policiais militares em sua boate na madrugada de sábado, que levou à sua prisão – com liberação após pagamento de fiança. Em vídeo, ele diz que os PMs foram até seu estabelecimento ‘para falar com o filho do senador e usar isso para feri-lo pessoalmente e atacar o parlamentar’.

O empresário diz que foi ofendido pelos policiais, teve as algemas ‘apertadas’ e ressalta confiar na Corregedoria da PM. Ele rechaça a alegação dos agentes, de que teria lhes dito ‘nenhum policial de merda vai fechar minha boate’. “O que eles disseram que eu disse nunca aconteceu e isso vai ser provado”, ressalta o filho do líder do governo Lula no Congresso.

Na gravação de três minutos, Gabriel mantém a versão dada à Polícia, de que recebeu os agentes em sua boate por volta das 2h30 da manhã, quando ouviu que o evento teria de ser encerrado. O empresário diz ter questionado a razão para o encerramento, sob o argumento de que seu alvará de funcionamento permitiria que a festa fosse até às 4h. Segundo o filho de Randolfe, o PM respondeu: “O que vale é meu horário e a festa está encerrada”.

Preso em flagrante por suposto desacato e desobediência, Gabriel questiona o fato de não ter sido levado para a delegacia de polícia dentro da Expofeira, onde fica a sua boate. O empresário diz ter sido levado para uma outra unidade, a 16 km do local

“Eu entendi no caminho. Apertaram minha algema. Usaram palavras absurdas dirigidas a mim, â minha família, ao meu pai, de conteúdo homofóbico. A major segurava na arma, dizia que era aquilo ali que eu merecia e que eu tinha que respeitar quem tinha aquilo ali que era a arma. E foi um dos momentos que eu tive mais medo na minha vida”, disse.

Gabriel diz que, em sua avaliação, a polícia foi até sua boate na madrugada de sábado, 7, não para ‘falar com mais um empresário, fiscalizar mais um empresário, dentre tantos outros que têm na feira’. “Foram para lá para falar com o filho do senador e usar isso para me ferir pessoalmente e para atacar politicamente o meu pai”, afirmou.