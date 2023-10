Filho de Randolfe é preso por desacato; ‘Nenhum policial de merda vai fechar minha boate’

O filho do senado Randolfe Rodrigues foi preso e liberado mediante pagamento de fiança neste sábado Foto: Reprodução/Polícia Civil do Amapá

O filho do senador Randolfe Rodrigues, Gabriel Marti Cruz Rodrigues, foi preso sob acusação de desacato e desobediência em Macapá neste sábado, 7. Ele foi liberado após pagar uma fiança de R$3.960,00. O jovem de 28 anos é dono de uma boate no Parque de Exposições da Fazendinha, na capital amapaense, pivô da detenção.

A ocorrência que gerou a prisão de Gabriel teve início na madrugada deste sábado. Os policiais narraram que, por volta das 3h da manhã, foram deslocados para fazer encerramento da festa que estava acontecendo na boate de Gabriel.

Eles narram ter ido até a ‘boate quebrada’ onde, solicitaram a presença do proprietário, o filho de Randolfe. Na ocasião, os agentes pediram que o empresário encerrasse seu evento, uma vez que o horário permitido em alvará já havia sido ultrapassado.

Em resposta, Gabriel teria dito: “nenhum policial de merda vai fechar minha boate, vocês não sabem com quem estão falando... A farda de vocês não serve nem de pano de chão na casa do meu cachorro”. Os detalhes constam do termo de depoimento dos policiais.

O empresário então recebeu voz de prisão e teria resistido, ainda de acordo com os policiais. Estes afirmaram que foi necessário ‘uso progressivo da força para contê-lo’. A contenção do filho de Randolfe foi feita por mais de um policial. Eles narraram que o empresário estava ‘extremamente alterado’. Gabriel foi conduzido até a delegacia com algemas, vez que a viatura usada na ocasião não tinha o ‘xadrez’.

Em interrogatório, Gabriel negou ter desacatado os PMs. Disse que ‘não faz parte de seu linguajar as ofensas relatadas pelos policiais’. Segundo o empresário, os agentes pediram que sua boate fosse fechada à 3h da manhã, e que, segundo decreto, as casas noturnas podem funcionar até às 4h.

O filho de Randolfe narrou ter sido ‘ofendido, ameaçado e agredido pelos policiais’. Segundo ele, há vídeos que comprovam o comportamento dos agentes. O empresário disse ainda que trabalha com a boate há três anos e que ‘é a primeira vez que isso acontece com ele’.

COM A PALAVRA, RANDOLFE E SEU FILHO

A reportagem busca contato com o senador. O espaço está aberto para manifestações