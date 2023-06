Fim da Lava Jato: o declínio do compliance e o silenciamento da integridade nos negócios

Cynthia Catlett. Foto: Divulgação

Nos últimos tempos, uma pergunta tem ecoado entre observadores atentos da política brasileira: por que a Lava Jato caiu no esquecimento? A investigação que chegou às manchetes e mobilizou a nação parece ter perdido relevância e vigor. Enquanto isso, o termo "conformidade" - e a tão celebrada cultura do Compliance e integridade corporativa - também parece ter sido abandonado. Neste contexto, é crucial compreender as razões deste declínio e refletir sobre as implicações desta mudança de rumo.

A Operação Lava Jato marcou uma era de esperança e expectativas para o combate à corrupção sistêmica no Brasil. Ele descobriu um vasto esquema de suborno e peculato, resultando na prisão de vários políticos e empresários poderosos. Porém, com o passar do tempo, a operação passou a enfrentar uma série de obstáculos. Começaram a surgir críticas a seus métodos e procedimentos, questionamentos sobre imparcialidade e supostos abusos cometidos por investigadores. Isso levou a uma erosão gradativa da imagem da Lava Jato, minando sua credibilidade perante a opinião pública.

Além disso, decisões judiciais polêmicas e mudanças políticas contribuíram para o enfraquecimento da operação. A anulação de condenações, a revisão de casos emblemáticos e o fim do apoio político que anteriormente avalizava a investigação criaram um ambiente de incerteza e desconfiança. Com isso, a Lava Jato saiu das manchetes e do debate público nas manchetes, deixando uma lacuna que ainda carece de explicações plausíveis.

Ao mesmo tempo, o conceito de compliance - o conjunto de normas e práticas que visam assegurar a conformidade ética e legal nas empresas - parece ter perdido força. Anteriormente, o termo estava em voga, as empresas estavam empenhadas em criar programas robustos de compliance e estavam cientes dos riscos associados à corrupção. No entanto, com o enfraquecimento da Lava Jato, muitas organizações se sentem menos pressionadas a investir em medidas preventivas e a ajudar a manter uma cultura de integridade.

Esse declínio no conhecimento tanto da Lava Jato quanto do compliance, levanta preocupações relevantes. A corrupção, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil. Existe um risco material de um retorno às práticas corruptas e à impunidade generalizada. Além disso, o enfraquecimento do compliance pode abrir brechas para a perpetuação de condutas antiéticas e ilegais, colocando em risco a reputação e a sustentabilidade dos negócios.

Como a história nos ensina, quando grandes marcos históricos são esquecidos, como eventos que moldaram a sociedade e as lutas por justiça, o risco de repetir os mesmos erros é alarmante. Deixar o compliance cair no esquecimento permite que os pilares fundamentais da integridade nos negócios sejam comprometidos, resultando em um revés perigoso para a sociedade como um todo.

*Cynthia Catlett, vice-presidente da Charles River Associates no Brasil