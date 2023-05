Fisco esclarece o regime de reconhecimento de receitas em operações de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de timeshare

Ricardo Maito e Eric Visini. Fotos: Divulgação

Em março de 2023, a Receita Federal do Brasil (RFB) publicou a Solução de Consulta (SC) COSIT 64, que esclareceu o regime de reconhecimento de receitas na cessão de direito de uso de imóvel em uso compartilhado. A questão foi submetida por empresa imobiliária que pretendia firmar, com seus clientes, contrato de concessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, o qual permitiria que cada cliente pudesse compartilhar o uso de unidades imobiliárias em períodos previamente convencionados.

A contraprestação pelo direito de uso seria paga em parcelas, no período entre 4 e 6 anos, ao passo que o direito de uso em si perduraria por até 50 anos. Esse descasamento temporal levou a empresa a submeter a questão à RFB, a fim de esclarecer qual deveria ser a forma e o prazo de reconhecimento das receitas (e de apropriação das despesas) vinculadas ao empreendimento imobiliário.

A análise do tema suscita questões interessantes sobre a intersecção entre contabilidade e direito. Como é de pleno conhecimento, após a convergência do Brasil aos padrões internacionais de contabilidade (IFRS), a contabilidade e a apuração dos tributos sobre a renda ficaram interligadas, tendo como principal exemplo dessa vinculação a aplicação plena do regime de competência.

Em contabilidade, o princípio da competência prevê que os efeitos das transações devem ser reconhecidos contabilmente nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento em dinheiro. Em outras palavras, exige-se que os efeitos das transações sejam reconhecidos no período em que nasce o direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa, independentemente da satisfação financeira.

O princípio ou regime de competência é consagrado em matéria contábil no Brasil (art. 177 da Lei 6.404/1976) e utilizado como parâmetro para a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (arts. 6º, § 5º, e 7º do Decreto-Lei 1.598/1977). A utilização de outras metodologias, como o regime de caixa, é exceção em matéria tributária, admitida em casos expressos ou quando a inobservância do regime de competência não alterar o montante do imposto devido ou não postergar o seu pagamento (art. 6º do Decreto-Lei 1.598/1977).

O reconhecimento de receita via regime de competência não carrega consigo elevada complexidade na maioria dos eventos econômicos rotineiros. Entretanto, tal verificação torna-se mais complexa em algumas situações em que há incerteza sobre o exato momento da concretização daquele evento econômico e jurídico ou nos casos em que a prestação ultrapassa o período ou exercício.

Continua após a publicidade

Os contratos de longo prazo, entendidos como aqueles em que a prestação ocorre em período superior ao de um exercício, são comuns às obras de engenharia civil, nos setores navais e aeroespaciais. Contudo, não são apenas estes segmentos que comportam tais prestações, a exemplo do caso tratado na SC COSIT 64/2023 e de outros contratos firmados no segmento imobiliário.

Até janeiro de 2018, a principal fonte para reconhecimento das operações de longo prazo com base em seu estágio de desenvolvimento era o Pronunciamento Técnico CPC 17, que regulamentava os Contratos de Construção e trazia a metodologia contábil conhecida como "WIP" (Work in Progress), na qual a contabilização de receitas, custos e despesas se dá conforme a obra de construção civil se desenvolve.

Com o advento do CPC 47 (Receita de Contrato com Cliente), o reconhecimento dos contratos de longo prazo passou a receber um tratamento mais fluido, de forma que todo contrato deve ter sua receita reconhecida ao longo do período objeto do contrato (vide itens 39 e 46 do CPC 47).

Vale lembrar que a Lei 12.973/2014, que materializou a convergência entre normas contábeis e normas tributárias, exigiu que a RFB regulasse os efeitos tributários de eventuais alterações contábeis posteriores à sua publicação (art. 58). Esse papel regulador, que foi consubstanciado na IN 1.753/2017, não fez menção expressa ao CPC 47 e a eventuais diferenças entre contabilidade e apuração de tributos em razão de contratos com prazo de execução acima de 12 meses.

Uma possível conclusão derivada do "silêncio" da IN 1.753/2017 é de que as normas de reconhecimento utilizadas para apuração dos tributos sobre a renda foram mantidas inalteradas e que, portanto, não haveria descasamento entre a apuração contábil e a fiscal que justificasse qualquer regulamentação adicional.

Foi essa justamente a abordagem adotada pela RFB na SC 64. A despeito de não opinar sobre a escrituração ou temas contábeis aplicáveis ao contribuinte, entendeu a RFB, com base no Parecer Normativo CST 11/1976, que o reconhecimento da receita, para fins tributários, deveria ser realizado na medida dos exercícios previstos em contrato.

Referido Parecer Normativo, ao analisar o conhecimento das receitas nos contratos de arrendamento imobiliário, esclarece que as receitas de arrendamento de bens imóveis contratado a preço certo e a longo prazo, realizadas em período inferior ao do contrato, podem ser diferidas para os exercícios de sua competência, assim considerados aqueles que estejam perfeitamente identificados.

Continua após a publicidade

Assim, ao aplicar o mesmo raciocínio para os contratos de cessão de uso de imóvel em sistema de timeshare, concluiu a RFB que, embora o recebimento das parcelas ocorresse no prazo de até 6 anos, a apropriação dos resultados (receitas) deveria observar o prazo do contrato, isto é, 50 anos.

A RFB evitou abordar a temática contábil, citando o antigo Parecer CST 347/1970, segundo o qual "[a] forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte, dentro dos princípios técnicos ditados pela contabilidade e a reparação fiscal só a impugnará se a mesma omitir detalhes indispensáveis à determinação do verdadeiro lucro tributável".

De qualquer modo, o órgão fazendário reconheceu, por via indireta, que a vinculação entre o princípio contábil da competência e a forma de apropriação dos resultados para fins tributários independe do caráter típico do contrato, contanto que ele seja classificado como de longo prazo.

Cabe mencionar, ainda, que a SC 64 entende pela aplicação do mesmo critério de reconhecimento das receitas quanto à apuração das contribuições ao PIS/COFINS. Esse tema por vezes gera dúvidas nos contribuintes porque não há na legislação uma vinculação clara entre os critérios contábeis e as normas de apuração das contribuições.

Na visão da RFB, porém, a observância do regime de competência para o PIS/COFINS, embora não prevista em lei, decorre de interpretação a contrario sensu da norma excepcional que permite a adoção do regime de caixa caso a empresa adote esse mesmo regime na apuração do IRPJ/CSLL (art. 20 da MP 2.158-35/2001).

Por essa razão, conclui a RFB que as receitas que pessoa jurídica sujeita à apuração não cumulativa de PIS/COFINS aufere em decorrência de cessão contratual de direito de uso de unidade imobiliária em sistema de tempo compartilhado devem ser rateadas pelo período de duração do contrato em questão, com base no regime de competência.

Por fim, convém destacar que a RFB optou por não opinar sobre o critério de reconhecimento das despesas nos contratos de longo prazo, por falta de completude nas informações fornecidas pelo contribuinte. Não obstante, parece-nos razoável concluir que o mesmo critério de apropriação deve ser observado em relação às despesas, até mesmo pela decorrência lógica da aplicação do regime de competência, que pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

Continua após a publicidade

*Ricardo Maito, mestre em Direito pela USP, professor e conselheiro do IBDT e sócio na área tributária de TozziniFreire Advogados

*Eric Visini, pós-graduado em Direito Tributário pelo Insper e advogado na área tributária de TozziniFreire Advogados