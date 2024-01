A partir das diversas análises ocorridas desde o seu exórdio, a fishing expedition, também denominada de pescaria probatória, pode ser entendia como uma forma de investigação meramente especulativa, sem um objetivo pormenorizado, com intuito de apanhar quaisquer elementos que possam servir de substrato para uma futura acusação ou na tentativa de justificar uma ação penal já em trâmite, sendo considerada uma forma de obtenção abusiva de prova.

Como bem abordado na obra “Fishing Expedition e encontro fortuito na busca e na apreensão: um dilema oculto no Processo Penal”, dos autores Philipe Benoni, Viviani Ghizoni e Alexandre Morais da Rosa, a pescaria probatória é muito utilizada nas oitivas de testemunhas, nos interrogatórios do acusado, nos mandados de busca e apreensão e nos pedidos de prisões processuais etc.

Neste contexto, os referidos autores asseveram que, no que tange aos mandados de busca e apreensão, a fishing expedition verifica-se, por exemplo, nos casos em que ocorre a expedição de mandados genéricos ou que não estejam em consonância com os pressupostos estatuídos no art. 243 do Código de Processo Penal, bem como na hipótese em que o mandado, mesmo elaborado conforme os ditames legais, é cumprido de forma a ultrapassar os limites especificados em seu bojo como uma forma oportunista e arbitrária de alcançar mais elementos de informação.

Ademais, nos pedidos de prisões processuais, a pescaria probatória é utilizada como uma forma do agente colaborar de maneira mais contundente na produção de provas, sendo submetido a pressões psicológicas ou físicas, ou até mesmo tendo desabonada sua reputação para o público em geral, sob a forma de conteúdos midiáticos.