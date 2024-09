Dino cobra da AGU informações sobre combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia

Os questionamentos foram enviados à Advocacia-Geral da União (AGU) para que os dados sejam apresentados na audiência pública que vai ocorrer na próxima semana para debater a situação na região.

Representantes dos Ministérios da Justiça, Meio Ambiente, Povos Indígenas e Desenvolvimento Agrário são esperados na reunião.

Entre as informações solicitadas por Flávio Dino estão dados sobre programas de prevenção a crimes ambientais e de monitoramento dos níveis de vegetação. O ministro quer saber qual é a situação do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e também como se dá a troca de informações com os Estados. Ele pede ainda que o governo apresente um balanço sobre as primeiras iniciativas colocadas em prática para combater o avanço do fogo no Pantanal e na Amazônia.

Na semana passada, Dino determinou o envio de agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e de fiscalização ambiental para atuarem “de forma repressiva e preventiva” na região. Ele também sugeriu que, se for necessário, o governo abra créditos extraordinários para custear as ações emergenciais.