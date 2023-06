Cassio Grinberg. Foto: Arquivo pessoal

Existe mais de uma definição sobre Flow, inclusive um livro incrível de Mihaly Csikszentmihalyi bem sobre o tema, e sabe por que isso é tão importante?

Porque é nele que está a felicidade.

Quando tinha seis anos de idade, minha filha me chamou no quarto dela, e me afirmou com o brilho nos olhos de quem chega a um insight: "papai, o presente não existe". Como assim?, perguntei a ela. "Porque o presente vem do futuro e, quando ele chega, já virou passado."

O presente se amplia no Flow, que é aquela sensação de que você está por conta própria. Você dedicou uma energia que se transforma em fluxo de movimento e, quando se percebe capaz de seguir se movimentando, tem vontade de colocar ainda mais energia nessa parada (que não te deixa ficar parado).

O Flow é o movimento puro, que se potencializa quando a gente abraça a impermanência e atinge a aceleração, seja na velocidade que for. Flow é o torque, e existe Flow no trabalho, nos investimentos, no esporte, na saúde, naquilo, na amizade, no estudo -- e ele existe principalmente quando a gente não pára muito para pensar.

Existe também um Flow para a estratégia de sua empresa. Que começa com uma escolha (que significa algumas renúncias), que avança com disciplina, e que desliza com o hábito.

Flow é o melhor antidepressivo do mercado, porque minha filha tem toda a razão: o presente é o menor grão da ampulheta, e o tempo é um canal que só deixa escorrer. Tempo, aliás, é maior que dinheiro: dinheiro vai e vem, e tempo só vai.

O Flow constrói perspectiva, sensação, e memória. Flow é onboarding para um mundo novo porque, no Flow, a gente larga um pouco o joystick, e pode ter as surpresas boas.

A melhor maneira de fazer qualquer coisa é justamente começar a fazer essa coisa, mandando um beijo para a grama do vizinho, desligando o cronômetro do espelho, e buscando sempre superar nada menos do que nosso próprio tempo.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor dos livros Desaprenda e Desinvente