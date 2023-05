Força-tarefa com mil policiais e promotores procura 228 do PCC e do CV e prende 'Chapolin' e 'Cruela'

Operação Nacional Contra Facções. Foto: Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado/Reprodução

O Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, com apoio das Polícias Civil, Militar, Penal e Rodoviária Federal, abriu na manhã desta quarta-feira, 10, uma operação para prender preventivamente 228 investigados supostamente ligados às duas principais facções criminosas do País - o PCC e o Comando Vermelho.

Com relação ao PCC, a ofensiva prendeu: o líder da 'Sintonia Final' do Espírito Santo, o 'Chapolin', localizado no Jardim Amália, na capital paulista; um segundo quadro da Sintonia Final do ES, capturado no próprio Estado; e um outro expoente da facção, detido no Rio Grande do Sul.

Já na mira do Comando Vermelho, foi presa, no Pará, a conselheira 'Cruela'.

A ofensiva ainda vasculha 223 endereços em 13 Estados - Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Paraná, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Durante as diligências, foram apreendidas drogas celulares, documentos e valores 'expressivos' em espécie.

Os investigadores também confiscaram pistolas semiautomáticas em poder dos investigados. Segundo o Ministério Público de São Paulo, as armas podem ter sido em execuções passadas e podem ajudar a esclarecer crimes.

As diligências são executadas por mais de mil agentes das forças de segurança, 43 promotores de Justiça e 40 servidores de Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.

Continua após a publicidade

Segundo o Ministério Público de São Paulo, a operação visa desarticular 'organizações criminosas violentas que atuam nas ruas e nos sistemas prisionais, efetuar prisões de seus integrantes e coletar provas' para abastecer investigações em curso em diferentes unidades do MP.

O Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado foi criado em 2002 pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, em resposta ao assassinato do promotor de Justiça de Minas Francisco José Lins do Rêgo Santos por uma facção criminosa.

O grupo é presidido pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo. O órgão coordena a ofensiva aberta nesta quarta-feira, 10. Em São Paulo, as diligências ocorrem na capital, em Santana de Parnaíba, Jacareí e São Vicente.

De acordo Sarrubbo, a operação aberta na manhã desta quarta-feira, 9, é a primeira realizada pelo grupo. Segundo ele, a ideia era fazer uma ação nacional para 'golpear de forma efetiva' o crime organizado. O foco são líderes estaduais das facções, que são responsáveis por expandir os 'tentáculos' da quadrilha.

As diligências da operação se dão no bojo de investigações que foram iniciadas ou aprofundadas com base em informações compartilhadas pelo Ministério Público de São Paulo em fevereiro. O órgão distribuiu ao MP em outros Estados dados de inteligência, como o nome de líderes das facções.

Operação Nacional Contra Facções. Foto: Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado/Reprodução

Operação Nacional Contra Facções. Foto: Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado/Reprodução

Continua após a publicidade

Operação Nacional Contra Facções. Foto: Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado/Reprodução

Operação Nacional Contra Facções. Foto: Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado/Reprodução