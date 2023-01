Freio de arrumação: chegou o momento no STF?

Luciano Benetti Timm. FOTO: DIVULGAÇÃO

Discutir política é um tema de muito desafio para nosso cérebro. Não precisamos ser nem ser schmittianos para acreditar que ela é o espaço da luta entre inimigos; segundo importantes neurocientistas, ela é afeita à paixão, localizando-se na parte intuitiva de nosso cérebro ("sistema rápido"), onde estruturamos nossos valores morais e nossas emoções. O problema é que o Direito Constitucional tem uma conexão sistêmica com a política, sendo seus conceitos jurídico-dogmáticos permeados por ampla possibilidade interpretativa e considerável espaço para discricionariedade judicial quando da sua aplicação nos casos concretos. Podemos fazer, como fazem ainda muitos juristas - talvez não desinteressadamente, algumas vezes, mas por respeitável convicção teórica na maioria das oportunidades -, negando esse problema fundamental e insistindo na "pureza" conceitual-dogmática desse ramo do Direito; ou aceitamos sua realidade pragmática e a levamos a sério, apostando na interdisciplinaridade.

A Análise Econômica do Direito (AED) é uma dessas ferramentas interdisciplinares de pesquisa jurídica que leva a realidade a sério, mensura consequências e se importa com racionalidade sistêmica do Direito como conjunto de incentivos comportamentais. E ela pode contribuir com a explicação e encaminhamento de alternativas para os problemas estamos vivenciando no Brasil no âmbito do STF na seara política e criminal, com repercussões para toda sociedade.

Explica-se. Em perspectiva de AED, o criminoso é um tomador de decisões (limitadamente) racionais. Por isso, o Direito Penal deve oferecer segurança e previsibilidade, a fim de permitir justamente uma tomada de decisão minimamente informada pelo indivíduo.

Em paralelo, as cortes de justiça fornecem o estoque de precedentes que permitem aos indivíduos anteverem o que de fato é permitido e proibido, pois a jurisprudência é o direito vivo e que, na realidade empírica, orienta comportamentos como estrutura de incentivos ("enforcement").

Ainda, em termos de AED, Beccaria falava em proporcionalidade entre o crime e sua pena. Becker complementava que a pena considerada pelo tomador de decisão é aquela sanção in concreto e não em abstrato no tipo penal (inclusive prisão cautelar). No Brasil, são os crimes hediondos os mais graves pela lei democraticamente aprovada - porque tem as penas em abstrato mais elevadas, justamente por isso.

Todavia, paradoxalmente, não é isso que está acontecendo na prática do STF. Sem fazer qualquer juízo de valor (campo da Filosofia do Direito), observamos que, frequentemente, a mídia tem retratado decisões "garantistas" do STF, embasadas em interpretações bastante largas da Constituição Federal, em crimes hediondos, ao mesmo tempo em que estabelece penas cautelares duríssimas em tema de "fake news" e "crimes contra democracia".

Pela legislação brasileira - e não se conhece experiência diferente no direito comparado de países ocidentais democráticos -, matar e torturar alguém é mais grave do que disseminar informações falsas, entre outros crimes sem violência contra pessoa. Por isso, deveria sofrer um "enforcement" "penal maior (inclusive cautelar). Até podemos mudar a lei, mas aí precisamos democraticamente aprová-la no parlamento.

Ao criar dois pesos e duas medidas na percepção da população, a partir daquilo que é retratado pela mídia- ou seja, dando tratamento menos rigoroso a crimes hediondos -, o STF acaba abrindo um perigoso espaço para que pessoas possam acreditar em sua atuação puramente política. Relembrando aqui novamente o campo das neurociências e economia comportamental no sentido de que a percepção individual é mais importante do que a explicação dogmática da decisão judicial, para tomada de decisão dos indivíduos).

Daí a importância de retomarmos os clássicos de AED: Beccaria e Becker. Precisamos de uma racionalização sistêmica do tratamento concreto dos casos penais, a partir da lei, que considere a gravidade dos crimes e sua sanção efetiva. Também seria relevante voltarmos ao tema da prisão após segunda instância, assim como o uso de ferramentas negociais como "plea bargain", delação premiada. Se quisermos realmente combater crimes graves (inclusive contra democracia), isso poderá ser mais eficiente e socialmente mais prudente.

*Luciano Benetti Timm, advogado e professor universitário, foi presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia