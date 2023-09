Fungibilidade recursal nos campos civil e penal

Alexandre Langaro Foto: Arquivo pessoal

1. O sistema do ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente a fungibilidade recursal [1].

2. Nos campos civil e penal.

3. Sempre e quando o órgão julgador entender como cabível um recurso diverso daquele interposto pela parte.

4. O que vale por dizer, assim, que, o juízo, ao entender como incabível um determinado recurso, protocolizado pela parte, tem de determinar — isso para não prejudicar os interesses jurídicos e a pretensão recursal de direito material deduzida pelo jurisdicionado [2] —, que esse recurso [3] se processe de acordo com o rito correto [4], consideradas, no particular, por óbvio, as normas instrumentais de regência, a organicidade e a dinâmica próprias do Direito.

5. Rito próprio considerado o recurso que ele — o juízo ou o tribunal — entender cabível, adequado e pertinente, no caso concreto.

6. No campo penal, o acionamento do postulado da fungibilidade recursal exige, paradoxalmente, mais do que no cível.

7. Paradoxalmente porque nos Direitos Penal e Processual Penal, bem se sabe — no exato oposto do que acontece, como regra [5], no cível — está em jogo o bem maior, isto é, a liberdade.

8. Nesse sentido, no CPP:

Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé [6], a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

9. Por outra perspectiva, confira-se, no ponto, o CPC:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

10. Ponto interessante — que merece todo o destaque, a propósito do assunto — é o fato de que alguns tribunais estaduais têm esmagado, com alarmante frequência, o preceito inscrito no art. 1.021, caput, CPC [7].

11. Isso porque, e por exemplo, contra a decisão do relator que indefere o pedido de tutela provisória de urgência, formalizado por meio de medida liminar, pelo agravante, cabe agravo interno.

12. Agravo interno desprovido, contudo, de efeito suspensivo.

13. O que se tem visto?

14. Tem-se visto a oposição do agravo interno e algum tempo depois, quando do julgamento, pelo colegiado, do agravo de instrumento, julga-se ‘prejudicado’ o agravo interno — agravo interno que atacou, com base legal, é bom lembrar, o indeferimento, pelo relator, da tutela provisória de urgência.

15. Há, aí, abertíssima violação, no ponto, do art. 1.021, caput, CPC, que virou letra morta, por ato do colegiado, no caso narrado.

16. Por isso mesmo, contra o ato judicial que indefere o pedido de tutela provisória de urgência, pode ser impetrado mandado de segurança.

17. Na Constituição federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

18. Nesse sentido, a Lei 12.016/2009 diz que:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

19. A contrario sensu, contra uma determinada decisão judicial que caiba recurso sem efeito suspensivo — como é o caso do agravo interno —, pode ter cabimento, então, a impetração do mandado de segurança; mandado de segurança para proteger direito líquido e certo.

20. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estabelece, contudo, contrariando, de maneira direta, chapada, ostensiva e cabal, os arts. 5º, caput, II, LXIX, CF e 5º, II, Lei Mandado de Segurança, que:

Art. 8° Ao Órgão Especial, além das atribuições previstas em lei e neste Regimento, compete:

V – processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

b) os mandados de segurança contra condutas administrativas.

21. No particular, invoca-se o art. 102, III, c e d, Constituição federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

22. Mostra-se necessário concluir que tem inteiro cabimento, no sistema do ordenamento jurídico brasileiro, o postulado da fungibilidade recursal nos campos civil e penal — ressalvada, no particular, contudo e em princípio [8], a existência de erro grosseiro [9].

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção São Paulo e do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ — Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do Rio Grande do Sul; digital influencer

