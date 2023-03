'Futuro da democracia e dos direitos fundamentais está em jogo', alerta Fachin

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira, 1º, que a democracia brasileira precisa ser 'restaurada'.

"O futuro da democracia está em jogo, o futuro dos direitos humanos e fundamentais está em jogo", declarou o ministro. "Somente dentro da democracia as próprias mazelas do regime democrático podem e devem ser enfrentadas, sobretudo os privilégios e as injustiças."

Fachin criticou os ataques recentes contra as instituições e disse que o STF tem enfrentado 'desafios adornados de factóides'. "Este tribunal não se dobrará, nem a democracia cederá", garantiu. "Abater a democracia é aniquilar a liberdade."

Fachin: "Abater a democracia é aniquilar a liberdade". Foto: Nelson Jr./SCO/STF

As declarações foram feitas antes da sessão de julgamentos no STF, em um discurso de comemoração ao nascimento do jurista Ruy Barbosa.

"Nada mais atual que Ruy. Neste tempo repleto de tentações arbitrárias e de tragédias é necessário relembrar a figura central da democracia liberal republicana no Brasil", seguiu o ministro.

Fachin assumiu, em 2014, a cadeira ocupada por Ruy Barbosa na Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Ele foi escalado pela ministra Rosa Weber, presidente do STF, para discursar em nome do tribunal.

O ex-presidente José Sarney e os ministros aposentados do STF Ayres Britto, Marco Aurélio Mello, Francisco Rezek e Sepúlveda Pertenece estão no plenário para acompanhar a homenagem.

Fachin disse que 'populistas autoritários' vêm se aproveitando de crises sociais, econômicas, políticas e sanitárias e agindo para tentar 'diluir a institucionalidade' e 'eliminar o sistema de freios e contrapesos'.

"Tudo isso a fim de instalar uma autocracia, derruindo a separação de Poderes e despojando o Judiciário de sua atribuição de exercer o controle de constitucionalidade das leis", acusou.

"Reinstalar um regime autoritário adicionaria ao já ruidoso e complexo canteiro de obras da democracia um maremoto institucional sobre o Estado de Direito. Por isso, o que ataca as instituições é por definição antiliberal e antidemocrático, considerando que ressuscita cadáveres insepultos dos totalitarismos do século XX", seguiu.

Fachin falou ainda em um cenário de 'injustiça, desigualdade e discriminação' no Brasil e criticou a crise humanitária que assola comunidades indígenas.

"Não se pode impunemente denominar-se civilizada uma sociedade e um Estado que placitam práticas de extermínio contra seus habitantes originários, que fomentam o extremismos, que instigam hostilidade, contaminando as relações sociais", afirmou.