Gilmar autoriza saída de 85 presas para liberar 'Colméia', lotada após atos golpistas

Ministro do Supremo acolhe pedido da Defensoria Pública e determina saída antecipada de detentas do regime semiaberto, com tornozeleiras, abrindo espaço no presídio feminino de Brasília que, na semana passada, recebeu 513 mulheres flagradas em ações violentas na Praça dos Três Poderes e acampadas em frente QG do Exército