Gilmar Mendes diz que STF passou a ser ‘alvo preferencial do assédio populista autoritário’

Gilmar Mendes fala durante 28º Seminário de Verão de Coimbra, em Portugal. Foto: Reprodução/Twitter Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a Constituição ‘tem sido testada, em alguns casos, ao limite’ e que a Corte virou ‘alvo preferencial do assédio populista autoritário’. Ele apontou abusos das redes sociais, ‘estratégias de desinformação e discursos sectários de radicalização política’. Para o ministro, o que contribuiu para garantir a sobrevivência do STF ‘e da própria democracia, nesse contexto, foi o inquérito das fake news’.

Gilmar se manifestou no 28º Seminário de Verão de Coimbra, em Portugal, nesta quarta-feira, 5. O ministro afirmou que o STF tem sido foco de ataques populistas e apontou possíveis motivos para isso, como a conduta do Tribunal durante a pandemia da covid-19, ao permitir que municípios e Estados tomassem providências para contenção do vírus enquanto, segundo ele, ‘tínhamos um governo federal negacionista’.

Outro destaque de Gilmar foi a pressão que o STF teria sofrido durante a Operação Lava Jato, tanto por parte das outras instâncias do Poder Judiciário, quanto da mídia. “Curitiba falou, assunto encerrado, e nós no Supremo deveríamos seguir esses ditames, era o que planejavam”, disse, em referência à base da Lava Jato na capital paranaense.

Para o decano, dois elementos foram fundamentais para a preservação da Corte e da democracia nesse período.

Primeiro, o que chamou de ‘enfrentamento e autocrítica que o Tribunal fez em relação a essa avalanche trazida por essa jurisprudência punitivista de Curitiba’.

Ele mencionou, como exemplos, a revisão da prisão em segunda instância e a suspeição do então juiz Sérgio Moro, que conduziu a Lava Jato. “São benchmarks, leading cases fundamentais para que a democracia pudesse ser preservada”, disse.

Em segundo lugar, Gilmar enfatizou o Inquérito 4.781 - o inquérito das fake news -, aberto pelo STF em 2019, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

O decano disse. “O Supremo percebeu que avançávamos para um quadro de tensões institucionais e que o Tribunal era alvo de ataques variados, o que motivou o inquérito (das fake news).”

A instauração foi questionada, pois baseava-se no artigo 43 do Regimento Interno do STF - uma regra anterior à Constituição de 1988 que determina que crimes perpetrados contra o Tribunal ou em seu âmbito poderiam justificar abertura de inquérito pelo presidente da Corte.

O próprio Gilmar Mendes afirma que havia dúvidas se esse texto ainda estaria em vigor, mas que a decisão de instaurar o inquérito de forma autônoma, sem envolvimento da Procuradoria-Geral da República, deu-se pelo fato de ‘elementos importantes da procuradoria, inclusive da procuradoria de Curitiba, serem autores de ataques contra o Supremo Tribunal Federal’.

Ele aponta que havia ‘um gabinete do ódio instalado nas cercanias do gabinete presidencial’, o que justificaria, na visão do ministro, um inquérito aberto por ato de ofício do próprio STF.

O inquérito, de fato, levantou polêmicas. Em primeiro lugar, pela abertura sem provocação do Ministério Público Federal, o que é padrão para esse tipo de ação. A escolha de Alexandre de Moraes para coordenar a investigação, sem que houvesse um sorteio ou consulta aos demais ministros em plenário, também foi questionada.

A então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, considerou à época o ato ‘inconstitucional’ por suposta violação ao sistema acusatório, no qual o responsável por julgar não pode ser o mesmo responsável por investigar. Ou seja, caberia à PGR propor a investigação e não ao STF. Raquel pediu o arquivamento do inquérito, mas sua iniciativa foi frustrada.

“Devo dizer que também não estaríamos aqui, não fora esse inquérito”, afirmou Gilmar, em Coimbra. “Certamente foi o instrumento que permitiu que nós estabelecessemos algum tipo de diálogo e pudéssemos colocar limites a um poder que às vezes se revelava mais do que descontrolado, enfurecido.”

“Talvez não fosse esse inquérito, a história do Supremo Tribunal Federal hoje seria uma história semelhante à Corte constitucional da Hungria”, disse Gilmar, sinalizando que a Corte poderia ter perdido sua independência e sua relevância no poder público.

“Eu não consigo pensar, com esses longos anos de experiência de vida pública, que nós tivéssemos sobrevivido, que a própria democracia tivesse sobrevivido, não fora esse inquérito e seus desdobramentos”, advertiu.

