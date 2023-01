Gilmar vê ‘comunhão de esforços criminosos’ e diz que responsabilidade recai sobre quem deveria combater ‘neofacismo tupiniquim’

FOTO: WESLLEY GALZO/ESTADÃO

Decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes classificou como um ‘monumental vexame’ a invasão de bolsonaristas a prédios dos três Poderes em Brasília, neste domingo, 8. Na avaliação do magistrado, ‘foi levado a efeito um complexo plano criminoso de abolir, violentamente o Estado Democrático de Direito’. Gilmar defendeu a punição de financiadores e executores do plano, mas também responsabilizou ‘autoridades omissas’.

A manifestação foi publicada no perfil de Gilmar Mendes no Twitter. A plataforma também foi utilizada por outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, para condenar os atos golpistas registrados neste domingo.

A nota divulgada por Gilmar, mais extensa, diz que a execução de 'plano criminoso de depor o governo constituído' é uma 'comunhão de esforços criminosos'. O decano cita executores, financiadores, planejadores e estimuladores. Além disso, diz que 'muitos ajudaram pela omissão'.

"A maior responsabilidade pelos atos de hoje (responsabilidade inclusive criminal) recai sobre as autoridades que, há tempos, deveriam - por dever de ofício- atuar para combater o neofascismo tupiniquim. Desde as 'domingueiras de 2019, passando por um ou dois setembros impatrióticos até chegarmos a acampamentos golpistas de porta de quartel, foram muitos os ataques às instituições e aos seus membros", escreveu.