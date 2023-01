Golpistas, anistia e o paradoxo da tolerância de Karl Popper

Evânio Moura. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O filósofo austríaco Karl Popper (1902-1994), um dos mais importantes pensadores do século XX, desenvolveu o paradoxo da tolerância ao buscar resposta para o seguinte questionamento: devemos ser tolerantes com os intolerantes?

Preconizou o mestre da epistemologia das ciências que "a tolerância irrestrita está fadada a levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância irrestrita até aos que são intolerantes, se não nos dispusermos a defender uma sociedade tolerante do ataque dos intolerantes, os tolerantes serão destruídos e com eles a tolerância"[1].

Deve haver um limite, não sendo razoável imaginar que a sociedade assista passivamente ao ataque dos intolerantes. Os parâmetros a serem utilizados estão previstos na lei, de modo que as divergências motivadas pelo viés político, religioso, cultural, etc., possuem sua fronteira dentro dos padrões de civilidade, baseada em premissas básicas, tais como a de que não existe liberdade de expressão absoluta, o discurso de ódio não pode ser estimulado e permitido e todo tipo de violência e agressão deve encontrar na lei penal uma resposta do Estado.

A polarização política infelizmente vivenciada nos últimos anos, aliada a velocidade das comunicações pelas redes sociais, à proliferação de fake news e a participação de representantes do estado em uma arena de vale-tudo, criou um ambiente propício a propagação do discurso de ódio.

Posturas agressivas, repetição ad nauseam de mentiras como a fraude nas eleições e na urna eletrônica, ofensa as autoridades constituídas, especialmente integrantes do Poder Judiciário, passaram a ser regra em um debate extremamente pobre de ideias e prenhe de ódio, rancor e mentira.

O discurso de ódio e sua força destrutiva passou a ser a regra. Acerca do poder de referida linguagem, o filósofo francês André Glucksmann leciona que "o ódio acusa sem saber. O ódio julga sem ouvir. O ódio condena a seu bel-prazer. Nada respeita e acredita encontrar-se diante de algum complô universal. Esgotado, recoberto de ressentimento, dilacera tudo com seu golpe arbitrário e poderoso. Odeio, logo existo"[2]

As ofensas odientas direcionadas às autoridades e às instituições foram potencializadas após o resultado da eleição presidencial, sendo suportadas com indulgência as manifestações que atacavam o processo eleitoral, mesmo inexistindo qualquer prova, ainda que mínima, apontando para a existência de indícios de fraudes.

Esses protestos inicialmente se deram com bloqueios de rodovias, muito lentamente dissipado pelas autoridades policiais e ganharam volume com a realização de acampamentos na frente dos quartéis do exército, passando referidos manifestantes (gente de todas as idades, com forte presença de idosos e até de crianças) a pedirem um "golpe de estado", rasgando a Constituição Federal para não respeitar o legítimo resultado das urnas, sendo suplicado o auxílio das Forças Armadas para a decretação de uma "intervenção militar".

As autoridades que governavam o país até o dia 31.12.22 não vieram a público para desestimular os protestos e pregar a transição ordeira de governo. Optou-se por um silêncio pernicioso que alimentou o ódio e culminou em atos de delinquência praticados no escopo de derruir a democracia.

No último dia 08.01.23 o país assistiu estarrecido às imagens da invasão às sedes dos três poderes da República (Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal) por uma horda de vândalos que pregavam, dentre outras coisas, um golpe de Estado com o afastamento do presidente da república legitimamente eleito, a perseguição a parlamentares e ministros do STF, especialmente o Min. Alexandre de Moraes (presidente do Tribunal Superior Eleitoral), a agressão e desmoralização de autoridades constituídas.

Com gritos de guerra, manobras orquestradas, fúria ensandecida, milhares de autoproclamados "patriotas" e "cidadãos de bem" partiram para a delinquência vil, grotesca e assustadora, destruindo vidraças, plenários, galerias, móveis (muitos deles históricos) e obras de arte de valor incalculável. Não há dúvida que todo esse movimento foi engendrado nos acampamentos promovidos e criminosamente financiados, alimentado pelas redes sociais, contando com a leniência de várias autoridades civis e militares que devem ser investigadas e, após regularmente apurada a participação na frustrada tentativa de golpe, responsabilizadas nos termos da lei.

A imensa maioria das pessoas que invadiram os prédios públicos naquele que pode ser batizado como "dia da infâmia", deixando-os em ruínas, após ataque empreendido com uma cólera inaudita, demonstrou com referidas condutas uma total inaptidão para o debate civilizado e tolerante, onde deve predominar o respeito às divergências, buscando impor suas vontades com terror, criando um medo totalitário e gerando o caos institucionalizado.

É longo o rol de ilícitos penais praticados pelos golpistas invasores, podendo-se elencar o furto de objetos de propriedade da União, inclusive armas de fogo, que estavam no Planalto (art. 155, § 4º, I e IV, CP), dano qualificado ao patrimônio público (art. 183, parágrafo único, III, CP), incitação ao crime mediante estímulo e animosidade das Forças Armadas contra os demais poderes constitucionais (art. 286, parágrafo único, CP), associação criminosa (art. 288, CP), organização criminosa (art. 2º, Lei nº. 13.850/13), além dos crimes contra o Estado Democrático de Direito a exemplo da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L, CP, com pena de 4 a 8 anos) e o Golpe de Estado (art. 359-M, CP, com pena de 4 a 12 anos de reclusão).

Referidos crimes foram praticados e transmitidos em tempo real nas redes sociais e pela imprensa, ganhando rapidamente uma repercussão internacional, sendo que vários foram executados com a conivência criminosa de policiais militares, membros das Forças Armadas e até da guarda do planalto (existindo a violação de diversos dispositivos previstos no Código Penal Militar que devem responsabilizar os militares que estavam de serviço).

Após a realização de quase 1.500 prisões em flagrante delito dos invasores, decretação pelo Supremo Tribunal Federal da prisão preventiva do ex-Secretário de Segurança Pública e do Comandante da PM do Distrito Federal, afastamento do Governador do DF e abertura de inúmeras frentes de investigação para buscar os financiadores e mentores intelectuais de referida conduta golpista e atentatória ao Estado Democrático de Direito, foram veiculados vídeos de pessoas idosas, mães com crianças, portadores in thesi de doenças graves e comorbidades, afirmando que a prisão se assemelha a um "campo de concentração" e que os direitos humanos estão sendo violados.

Passou-se a ensaiar um discurso de anistia para os golpistas, afirmando-se que referida postura seria imprescindível para a pacificação nacional.

Anistiar é perdoar, apagar da lembrança, esquecer-se do que ocorreu (abolitio in preateritum). Compete exclusivamente ao poder legislativo (art. 48, VIII, Constituição Federal) e pode ser concedida antes (própria) ou depois (imprópria) da condenação. Primordialmente destinada a crimes políticos, embora nada impeça a sua concessão a crimes militares. Cuida-se de causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal.

As perguntas que devem ser respondidas são as seguintes: pessoas que esfaqueiam quadros de Di Cavalcanti, urinam na tapeçaria de Burle Marx, pisoteiam a escultura de Victor Brecheret e arrancam crucifixos e o brasão da república como se estivessem praticando um ato heroico, devem ser anistiadas? Quem agride policiais de serviço e que bravamente tentaram evitar a destruição do patrimônio público, como se estivessem executando atos patrióticos, merece ser perdoado? Quem vandalizou as sedes dos três poderes merece ser esquecido? Esses golpistas fazem jus a serem prontamente reintegrados a sociedade, sem qualquer reprimenda?

Pessoas que durante anos passaram a repetir o desejo por um golpe de estado, valendo-se de práticas típicas dos sistemas totalitários, inoculando o medo na população, não permitindo o debate civilizado, utilizando-se de "verdades absolutas", disseminando fake news e empregando uma estética que evoca a guerra e o conflito, merecem ser toleradas?

A resposta deve ser no sentido contrário. A anistia quando concedida de forma inapropriada pode aprofundar os danos ao Estado Democrático de Direito. Existem recentes exemplos que comprovam essa assertiva. A homenagem no plenário do parlamento a um notório torturador como Carlos Brilhante Ustra ou a concessão de graça (indulto individual) em novembro de 2020 a um deputado federal que estimulou agressões a Ministros da Suprema Corte[3], servem como triste lembrança de que o uso indevido do perdão (indulto ou anistia) corrói e malfere a democracia.

O momento é de crise. É preciso muito equilíbrio e sabedoria para seguir a Constituição Federal, aplicar as leis, observar rigorosamente o devido processo legal e seus consectários lógicos (contraditório e ampla defesa), devendo todos os golpistas responderem por seus atos, na medida de sua culpabilidade, sem perdão, sem anistia e sem tolerância, pois como bem ensinou Karl Popper "em nome da tolerância, devemos reivindicar o direito de não tolerar os intolerantes"[4].

*Evânio Moura, doutor em Direito Penal e mestre em Processo Penal pela PUC-SP. Professor de Direito Penal da Faculdade de Direito 08 de Julho. Advogado. Procurador do Estado de Sergipe