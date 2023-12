Gonet anuncia primeiros nomes da gestão na PGR; veja quem são

Gonet tomou posse nesta segunda como novo PGR. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

O procurador-geral da República Paulo Gonet confirmou nesta segunda-feira, 18, horas após tomar posse, os primeiros nomes de sua gestão. As indicações devem ser publicadas no Diário Oficial da União de amanhã.

A equipe foi anunciada em reunião com os procuradores chefes das unidades do MPF nesta tarde. A coordenação das investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro segue em aberto, após o subprocurador Carlos Frederico entregar o cargo.

O vice-procurador-geral da República, número dois da PGR, será o subprocurador Hindenburgo Chateaubriand, que foi corregedor da instituição na gestão de Rodrigo Janot.

O chefe do Ministério Público tem autonomia para formar equipe e escolher seus auxiliares em funções administrativas.

Veja os primeiros nomes confirmados da equipe de Gonet:

Hindenburgo Chateaubriand - vice-procurador-geral da República;

Alexandre Espinosa - vice-procurador-geral Eleitoral, cargo que Gonet ocupava antes da indicação para comandar a PGR;

Carlos Mazzoco - chefe de gabinete;

Sílvio Amorim - secretário de Relações Institucionais;

Anamara Osório - secretária de Cooperação Internacional;

Raquel Branquinho - diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União;

Eliana Torelly - permanece no comando da Secretaria-Geral da União.

Ao tomar posse, o novo PGR prometeu uma atuação técnica, como já havia sinalizado em sua sabatina no Senado, e afirmou que não vai buscar “palco nem holofote”.