Gonet rebate defesas e pede que STF torne réus Bolsonaro e aliados pelo plano de golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu o afastamento de Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito do golpe, mas apostou em uma estratégia menos combativa. Os advogados defendem que devem ser aplicadas ao caso as regras do juiz de garantias, que preveem a divisão dos processos criminais entre dois magistrados, um responsável por conduzir a fase pré-processual e outro por analisar as provas reunidas e julgar a ação. A defesa afirma que a redistribuição é necessária “em razão do papel atuante, semelhante ao dos juízes instrutores, exercido” por Moraes ao longo da investigação.

Em sua manifestação, Paulo Gonet alegou que os processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não estão sujeitos à sistemática do juiz de garantias.

As defesas também insistem que não tiveram acesso a todas as provas da investigação, como a íntegra das conversas extraídas dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. Gonet afirma que, ao oferecer a denúncia, “indicou a fonte de todos os elementos informativos” usados. Também destacou que o ministro Alexandre de Moraes “abriu todos esses dados ao conhecimento da defesa”.