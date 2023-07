Google pede ao STF que arquive inquérito sobre campanha contra PL das Fake News

Google pediu arquivamento de investigação no STF Foto: Jason Henry/The New York Times

O Google pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito policial que investiga suposto abuso de poder econômico em campanhas que buscariam influenciar negativamente o público a respeito do PL 2630, conhecido como PL das Fake News, que estabelece normas de transparência para redes sociais e serviços de mensagens privadas, com foco no combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet.

Em seu pedido, protocolado nesta terça-feira, 4, a empresa afirma ter certeza de “ter contribuído para debate democrático de ideias, e não o contrário”, e alega que “não há quaisquer atos criminosos a serem investigados”. A assessoria do STF, contatada pelo Estadão, afirmou que a Corte ainda não tem posicionamento sobre o tema.

Em maio, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar diretores de Google e Telegram por campanha contra PL das Fake News, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). Isso porque o Google exibiu em sua página inicial, para todos os usuários, uma ‘mensagem de alerta’ contra o PL. Os internautas eram direcionados para um artigo de opinião do Diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, que acusava o texto de ‘aumentar a confusão entre o que é verdade e mentira no Brasil’.

O inquérito indica que Google e Telegram teriam “lançado mão de toda sorte de artifícios em uma sórdida campanha de desinformação, manipulação e intimidação, aproveitando-se de sua posição hegemônica no mercado” para combater o projeto.

O Google, por sua vez, afirma que a empresa e seus representantes “jamais incentivaram ou participaram, de qualquer forma, de atos de disseminação de desinformação, discursos de ódio, apologia a crimes ou qualquer tipo de ataques a instituições públicas”, tampouco “realizou campanha difamatória contra o referido projeto de lei”.

“As manifestações da peticionária (Google), seja por meio de textos em seu blog, seja por meio de frases na homepage oficial da companhia, sempre tiveram o objetivo de fomentar o debate para uma melhor reflexão e maturação do texto legislativo que, a seu ver, ainda merecia aprimoramentos”, afirma a empresa, no pedido de arquivamento do inquérito.

COM A PALAVRA, O GOOGLE

A reportagem do Estadão entrou em contato com o Google e a empresa afirmou que não vai fazer comentários neste momento.