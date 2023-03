'Gostaria de entender por que um criminoso do PCC usa e-mail lulalivre', questiona Moro

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) se manifestou na tarde deste sábado, 25, sobre o e-mail 'lulalivre', que foi usado por um dos membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) investigado pela Operação Sequaz, da Polícia Federal, que desarticulou um plano para assassinar Moro. 'Gostaria de entender por que um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço de e-mail lulalivre1063?', questionou o ex-juiz federal da Lava Jato.

Sérgio Moro se manifestou na tarde deste sábado sobre o e-mail 'lulalivre', usado por criminosos do PCC ( Foto: Reprodução/Twitter/@SF_Moro)

Como mostrou o Estadão, o e-mail 'lulalivre1063@icould.com' constava no cadastro de um dos chips telefônicos grampeados pela Polícia Federal. O nome do proprietário da linha ainda não foi identificado. A investigação não descarta a hipótese de que essas linhas telefônicas estejam registradas em nome de 'laranjas', estratégia utilizada para apagar rastros. É comum, nesse tipo de organização criminosa, que haja constante troca de números de telefone. Só o líder do plano, Janederson Aparecido Mariano Gomes, teria usado nove linhas diferentes.

'Lula livre' foi um bordão que ganhou força entre os adeptos do PT e seguidores do presidente quando ele ficou preso durante 580 dias, entre abril de 2018 e novembro de 2019, na sede da Polícia Federal em Curitiba, condenado por Moro na Operação Lava Jato - condenação mais tarde anulada pelo Supremo tribunal Federal (STF).

PF descobriu endereço 'lulalivre1063@icould.com' em cadastro de linha telefônica. ( Foto: Reprodução)

Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) travam intensa queda de braço desde que, na última quinta-feira, 23, o presidente declarou, ao comentar a ação do PCC contra seu desafeto, que 'é visível que é uma armação do Moro'. No mesmo dia, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) cobrou uma retratação do petista e afirmou, durante uma entrevista à CNN, que 'se acontecer algo, a responsabilidade é de Lula'.

As afirmações do presidente foram mal recebidas na oposição e colocaram em pauta pedidos de impeachment, visando sua destituição do cargo. Até o momento, Lula possui seis pedidos feitos contra si - mas apenas um deles envolve o ex-juiz federal. Às vésperas da Operação Sequaz, o presidente relembrou o período em que esteve preso em Curitiba, a mando de Sérgio Moro. "Só vou ficar bem quando foder com o Moro", revelou que pensava na época. Motivado nessa declaração, o deputado Bibo Nunes (PL-RS) pediu a deflagração do processo de impeachment do presidente.

Continua após a publicidade

Desde a véspera da Operação Sequaz, Lula e Moro têm travado intensa queda de braço (Fotos: Dida Sampaio/Estadão e Gabriela Biló/Estadão)

Na sexta-feira, 24, o senador Rogério Marinho (PL-RN) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que Lula seja investigado no inquérito das fake news, por causa das declarações de que o plano do assassinato de Moro seriam uma 'armação'.

PEDIDOS DE LIBERDADE

Até o momento, nove pessoas foram presas na Operação Sequaz, conduzida pela Polícia Federal e sob responsabilidade da juíza Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba.

Documento Leia toda a representação da PF

Continua após a publicidade

Documento A decisão que autorizou buscas contra o PCC

Foram apresentados quatro pedidos de relaxamento das prisões, mas apenas o de Aline de Lima Paixão foi concedido. O argumento utilizado é de que ela possui filhos menores de 12 anos. Mesmo em liberdade, a investigada terá que usar tornozeleira eletrônica e permanecer na sua residência no período noturno, proibida de ter contato com outros alvos da operação.

Valter Lima Nascimento ('Guinho'), Reginaldo Oliveira de Sousa ('Re') e Cintia Aparecida Pinheiro Melesqui ('Luana') - última a apresentar pedido de concessão de liberdade - aguardam decisão da juíza.