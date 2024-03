Governo de SP terá de pagar R$ 300 mil a ex-aluna da rede estadual vítima de estupro coletivo

O juiz Antonio Augusto Galvão de França, da 4ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, condenou o governo do Estado a pagar R$ 300 mil a uma mulher que sofreu estupro coletivo em 2015 na Escola Estadual Leonor Quadros, no Jardim Miriam, zona sul da capital. Na época, a vítima tinha 12 anos e cursava o 7º ano do ensino fundamental. Ela foi arrastada para o banheiro masculino por três menores infratores, que cometeram o crime por cerca de uma hora. O valor será pago a ela a título de compensação por danos morais.

Escola Estadual Leonor Quadros, no Jardim Miriam, zona sul de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A Fazenda Pública de São Paulo sustentou que não se comprovou a responsabilidade de servidores públicos no caso e afirmou que os protocolos de fiscalização daquele espaço foram seguidos à risca. Na sentença, o juízo rejeitou os argumentos e reconheceu “falha presumida quanto ao dever de vigilância, segurança e proteção de menor de idade”, o que viola o Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o cometimento do crime, nenhum funcionário da escola apareceu no local para intervir.