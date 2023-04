Governo desiste de tributar produtos importados por pessoas físicas

Fábio Ferraz. Foto: Divulgação

Desde junho de 1999, a Receita Federal do Brasil através da Portaria MF nº 156, concede a qualquer pessoa física residente no país, uma isenção de tributos para a importação de produtos destinados a uso próprio e que tenham sido remetidos por uma pessoa física no exterior e com valor de até US$ 50,00 (cinquenta dólares), ou seja, a remessa deve ser obrigatoriamente de uma pessoa física a outra pessoa física.

Quando a portaria foi publicada, a internet ainda engatinhava no Brasil e a importação de produtos ainda era algo para poucos, distante da maioria da população que mal tinha acesso a computadores ou até mesmo à telefonia móvel, que naquela época começava a ser popularizada.

Acontece que nas últimas duas décadas empresas que tiveram seu início em uma garagem americana por exemplo, se tornaram gigantes do varejo mundial e o acesso às redes de internet fez com que a população pudesse ter acesso a outros mercados, com preços muito mais atraentes do que no Brasil.

Principalmente nos últimos cinco anos, sites chineses invadiram o mercado brasileiro e aqueles produtos que já eram baratos em outras plataformas, chegaram com preços ainda melhores e principalmente a população menos privilegiada passou a consumir destas novas plataformas, fazendo com que varejistas brasileiros ligassem um sinal de alerta.

Isto porque, os produtos comercializados através destes websites, chegam ao Brasil na maioria das vezes, sem pagar nenhum tributo e segundo varejistas, fazem uma concorrência desleal, pois mesmo vendendo produtos semelhantes no Brasil, os altos impostos tornam os produtos muito mais caros.

Diante deste cenário, o Ministro da Economia Fernando Haddad, com a justificativa de combater o que chamou de contrabando, informou que a isenção de impostos para estas compras seria suspensa, o que faria com que qualquer encomenda vinda do exterior, passasse a ser tributada, o que de imediato faria com que o preço dos produtos tivesse um aumento de 60% (sessenta por cento), que é o imposto de importação que incidiria sobre estas remessas.

Na realidade, o que o que o governo federal tem buscado são novas fontes de arrecadação, pois há uma necessidade de aumento nas receitas de R$150 bilhões e o que se esperava com esta medida era que apenas com a taxação de compras internacionais houvesse uma receita na casa dos R$8 bilhões por ano.

Acontece que a confirmação desta medida repercutiu de maneira muito negativa, principalmente na parcela da população mais carente e que representa o maior eleitorado do atual governo, fazendo com que o Ministro Fernando Haddad voltasse atrás em sua decisão e mantivesse a isenção que está em vigor desde 1999.

A manutenção da isenção foi acertada, pois combater a sonegação vai muito além de tributar produtos comprados pela população em plataformas digitais e para isto basta olhar para centros como a Rua 25 de março ou a Santa Ifigênia, em São Paulo, onde a maior parte dos produtos comercializados não possui sequer nota fiscal.

*Fábio Ferraz, advogado tributarista