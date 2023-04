Daniel Blanck. Foto: Divulgação

Antes de adentrarmos o tema da guarda compartilhada, se faz necessário traçar uma breve exposição dos motivos que levaram ao seu nascimento.

A revolução sexual dos anos 60 do século passado trouxe independência às mulheres que passaram a representar grande força no mercado de trabalho. Resultado disso foi uma ruptura das dinâmicas familiares, em que a mulher saía da condição de dependente financeira e dona de casa para eventual provedora do lar.

Estas transformações sociais se concretizaram na última década de 90, quando, diante daquela então nova realidade, foram sendo, paulatinamente, redefinidos os papéis. Os homens passaram a ser mais atuantes na educação e convívio com os filhos, uma vez que as esposas precisavam dar conta da conhecidíssima "dupla jornada".

Era evidente e justo, portanto, que a guarda dos filhos sofresse mudanças para atender às novas necessidades. É com este intuito que surge a guarda compartilhada, mais bem compreendida em nosso país a partir de 2002 com a implementação do atual Código Civil, que trouxe legalidade ao instituto nos artigos 1583 e 1584.

Na prática, a guarda compartilhada já vinha sendo adotada pelos magistrados pátrios, formando-se substancial jurisprudência.

Embora a guarda compartilhada não seja obrigatória, ela é tida como regra em nossos tribunais. Assim, no sentido oposto, a guarda unilateral tem sido exceção. Este entendimento se respalda em diversos estudos que demonstram a necessidade das figuras paterna e materna nas construções psíquica e afetiva do menor, bem como terão grande impacto em suas capacidades cognitivas, de aprendizado.

A ausência de qualquer dos genitores traz danos indeléveis na formação na psicológica, afetiva e cognitiva do indivíduo. Além disso, como costuma acontecer nas separações dos pais, a criança sente a quebra da rotina e muitas vezes, passa a sentir-se culpada pela separação dos genitores.

A ruptura dos pais é uma das maiores causas de traumas infantis, que, sem dúvidas trazem reflexos na construção de um adulto saudável. A guarda compartilhada é uma tentativa de mitigar os efeitos dessa quebra familiar, propiciando ao menor uma transição suave e adaptação a uma nova realidade.

O que definirá a modalidade da guarda será sempre o melhor interesse do menor para tanto caberá ao magistrado, primeiramente, analisar se os pais possuem capacidades psicoafetivas para compartilhar a guarda dos filhos. A possibilidade de diálogo entre os pais de forma cordial, sem grandes ressentimentos facilita muito a guarda, uma vez que os genitores ainda deverão tomar decisões conjuntas no que diz respeito a prole.

Aqui se faz uma ressalva importante: a guarda compartilhada não pressupõe completa separação de decisões como houvesse dois universos separados e o menor possuísse duas realidades completamente diferentes na casa de cada um dos pais. Isso traria verdadeira confusão para a criança, desta forma, é preciso que haja uma busca de consenso entre os pais, estabelecendo-se algumas regras comuns para que a criança entenda limites e direitos.

Se ambos forem considerados aptos a conviver com o menor, a compreensão é de que o menor será beneficiado do equilíbrio na divisão de tempo de ambos os pais na relação com o filho.

A frequência de convívio de cada genitor, bem como suas atribuições serão definidas pelo juiz, em regra, com base em assistência técnico-profissional ou equipe multidisciplinar ouvidas por ele. Assim, a guarda compartilhada estabelece o equilíbrio da convivência entre os pais com o menor, definindo regras e direitos de ambas as partes, sempre priorizando-se o que for no melhor interesse do menor.

É importante distinguir que guarda compartilhada, não significa necessariamente que o tempo da criança com qualquer dos pais será dividido igualmente em 50% para cada, mas sim, pode haver diferenças percentuais atendendo o que for mais confortável e no melhor interesse do menor. Esta é a condição para delimitar o tempo de convívio e a cidade base de moradia do menor.

Equilíbrio não se traduz, portanto, em igualdade numérica, mas sim em harmonia de condições para o menor, tendo em conta o afeto, saúde e educação. Portanto, não há um número preciso de dias que cada genitor passará com o menor, isto será definido diante das especificidades do caso concreto. pode ser, por exemplo, que o menor tenha provas no colégio em uma semana, precise estudar e a casa de um seja mais próxima da escola que do outro. Neste caso, traria prejuízo o deslocamento de casa ao menor, que pode optar por ficar na casa mais próxima, decidindo assim, o que é mais confortável.

Não existem regras inabaláveis, tudo pode ser objeto de diálogo entre os pais, contanto que a prioridade seja o bem-estar da prole. É neste sentido, que sempre deve ser incentivado o bom convívio do ex-casal, superando eventuais rancores em nome da criação saudável dos filhos.

A guarda compartilhada pode ser requerida por consenso dos pais ou decretada pelo juiz diante de circunstâncias específicas do caso atendendo as necessidades do menor. Na audiência de conciliação, o juiz explicará que há reciprocidade de direitos e obrigações de ambos os pais e sanções em caso de descumprimento.

O descumprimento de quaisquer das cláusulas definidas na guarda compartilhada pode implicar em sanção ao genitor transgressor, isto é, aquele que quebrar seus deveres poderá ter restringido o convívio com o menor, ou perda de outros direitos. Assim, os genitores devem tomar cuidado para não deixarem de cumprir o que foi determinado em juízo, sob pena de sanções. Por exemplo, se um dos genitores deixa de buscar o menor no horário determinado, pode ter reduzido o tempo semanal com seu filho.

Estas regras devem ser obedecidas, tanto para não gerar uma expectativa frustrada no menor e servir-lhe de exemplo, como também em atenção à rotina do outro genitor. Assim, estabelece-se uma convivência harmônica e constrói-se uma rotina pedagógica ao menor.

*Daniel Blanck, advogado especialista em direito de família