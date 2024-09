‘Há indícios, mas existe presunção de inocência’, diz jurista sobre ordem de prisão de Gusttavo Lima

A assessoria do cantor afirma que a decisão é ‘totalmente contrária aos fatos’ e que sua defesa ‘não vai medir esforços para combater decisão injusta e sem fundamentos legais’. “Acreditamos na Justiça. Gusttavo Lima jamais seria conivente com fato contrário ao ordenamento legal em nosso país. Os autos tramitam em segredo de Justiça, qualquer violação será objeto de reparação e responsabilidade dos infratores.”

A defesa do cantor alega ainda que ele não faz parte de nenhuma organização criminosa e que a Balada Eventos apenas teve relações comerciais com as empresas investigadas.

A prisão de Nivaldo Batista Lima, nome de Gusttavo Lima, foi decretada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12.ª Vara Criminal do Recife, por suspeita de envolvimento do cantor em um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A juíza também ordenou a suspensão do passaporte de Lima e o bloqueio de seus bens, incluindo imóveis, contas bancárias e aplicações financeiras.