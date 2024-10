Hacker da Lava Jato é condenado por estelionato em compra de alianças pela internet

De acordo com a sentença e os documentos do processo, Delgatti Neto comprou pela internet alianças no valor de R$ 2,3 mil divididos em sete parcelas no cartão de crédito, buscado o produto e, posteriormente, contestou a compra e obteve o estorno. De posse de imagens do dia da venda, a loja de Ribeirão Preto registrou ocorrência contra Delgatti Neto depois de tentar encontrá-lo para solucionar o caso. A defesa de Delgatti Neto entrará com recurso.

“É inequívoco e incontroverso que Walter fez, sim, a compra das alianças pela internet mediante uso de cartão de crédito e posteriormente as retirou presencialmente na loja. O acusado não nega tais fatos, bem como foi filmado no estabelecimento em questão e reconhece como sua a assinatura aposta no documento. Apenas procura se isentar sob o argumento de não ter tido dolo direcionado à prática da conduta”, citou a magistrada na sentença proferida na quinta-feira, 10. “Pontue-se que o acusado não trouxe aos autos prova alguma de nenhuma de suas divergentes versões exculpatória.”