Herdeiros de um rei: a sucessão patrimonial de Edson, o Pelé

O magnífico Rei Pelé, que imortalizou o futebol como arte, uniu povos e gerações em torno de seus dribles, e tornou milhares de vozes em uma só com a palavra gol, colocando o Brasil como referência e pátria mãe de craques do esporte, inclusive sendo protagonista de um momento de paz em meio a uma guerra onde rivais se tornaram iguais em admiração por sua habilidade e genialidade em campo, deixou um legado extraordinário para seus fãs e para o esporte, e com o seu falecimento Edson Arantes do Nascimento igualmente deixou um patrimônio multimilionário a ser inventariado por herdeiros e sucessores, composto por recursos econômicos, bens materiais e imateriais, assim como direitos e royalties.

Edson era casado, e não há notícias a respeito da existência de testamento, sobrevindo a dúvida de como tal sucessão se dá em virtude da existência de filhos e filhas, inclusive descendente falecida, nacionalmente conhecida por seus esforços judiciais e pessoais para o fim de reconhecimento de sua condição de filha legítima, mãe de netos do Rei.

Primeiramente, deve ser levado em consideração o estado civil e seu regime de casamento, elemento definidor de direitos para eventual meação e participação da viúva de forma concorrente aos herdeiros descendentes, e isto porque em nossa legislação há a distinção de condição jurídica nos casos de casamento celebrado com a comunhão total ou parcial de bens, onde a viúva adquire a legitimidade para a meação patrimonial, ou no caso de separação convencional de bens, onde a viúva concorre como herdeira, juntamente com seus herdeiros sucessores, e a separação obrigatória de bens.

A relevância de tal analise se dá em razão no disposto no artigo 1829 do Código Civil, que em seu caput dispõe que "a sucessão legitima defere-se nos seguintes termos", indicando o inciso I "aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (artigo 1640, parágrafo único), ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares.

No que diz respeito aos herdeiros descendentes, a legislação atribuiu a filhos e filhas a igualdade de direitos no conceito da sucessão, independentemente de qualquer discussão acerca de reconhecimento pessoal ou não por parte do autor da herança, lembrando que Edson protagonizou um caso de grande comoção nacional em razão da reiterada negativa de paternidade de sua filha Sandra, que teve a condição legitimadora reconhecida por decisão judicial, consagrando assim sua igualdade perante os demais irmãos e irmãs. Com o falecimento de Sandra, seus filhos, netos de Pelé, a representam em seu quinhão, recebendo cada qual a metade da quota patrimonial devida a sua falecida mãe.

Todos os envolvidos na sucessão, viúva, e herdeiros filhos, filhas, e netos, são maiores e capazes, o que em tese permite que a sucessão seja instrumentalizada de forma extrajudicial, ou seja, em cartório, através do inventario extrajudicial ou notarial, bastando para tanto que todos estejam dispostos a "jogar no mesmo time", sem conflito de interesses, condição sine qua non para esta modalidade de inventário.

Havendo conflito de interesses, os envolvidos necessariamente deverão travar a disputa em um campo muito diferente daquele onde o Rei consagrou seu nome, sendo que deverão promover a defesa de seus direitos no Poder Judiciário, driblando os diferentes interesses no inventário judicial, onde assim como no futebol há um juiz para decidir, no entanto, não faltas, impedimentos, ou pênaltis, mas sim os direitos de cada herdeiro nos exatos termos da lei.

*Alexandre Ricco, especialista em direito de família, sócio do Ferreira & Ricco Advogados