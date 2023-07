José Renato Nalini. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Deliciosa a leitura de "Histórias íntimas - sexualidade e erotismo na história do Brasil", livro de Mary Del Priore. A mera enunciação dos temas abordados em cada capítulo é sedutora: da Colônia ao Império, um século hipócrita, primeiras rachaduras no muro da repressão, olhares indiscretos e as transformações da intimidade.

Mary exerce a magia das palavras com tal perícia, que a consequência é a automática e imediata conquista da cumplicidade do leitor, ainda que ele pudesse considerar ousada a incursão por um tema de evidente ambiguidade. O sexo é algo presente e potente em qualquer existência. Nossa formação de austeridade no discurso e flexibilidade na prática, talvez iniba discussões livres sobre aquilo que, não resolvido, provoca angústia e gera infelicidade.

A religião conferiu um dimensionamento exagerado à questão sexual. Como se nela se contivesse o suprassumo do pecado. Coisa que sempre causava perplexidade naqueles que não conseguiam detectar o mal em experiências tão prazerosas quanto proibidas. Se o design inteligente nos faz acreditar sermos seres criados à imagem e semelhança de Deus, então a sexualidade é divina. Quando é que a criatura mais se aproxima do Criador? Exatamente quando participa do misterioso, mas inefável dom de dar à vida a outro ser. E é o sexo o propiciador dessa dádiva.

Mary começa nos primeiros tempos de Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, tinham firmes razões para acreditar na redescoberta do Éden. Natureza luxuriante e um povo tão belo e tão nu! Tão inocentemente despido, a evidenciar que intenções pecaminosas residiam era na falácia de uma pudicícia artificialmente elaborada e não na ingenuidade dos nativos.

Associar nudez à luxúria foi uma construção humana que, seguramente, afrontou a intenção da Providência. Quanta injustiça foi praticada em nome da virtude! Castidade por opção é legítima. Castidade por obrigação é antinatural e chega a ser patológica.

Com elegância e delicadeza, Mary Del Priore passeia pelo recorrente capítulo das vedações em matéria de relacionamento sexual. "O sexo admitido era restrito exclusivamente à procriação. Donde a determinação de posições "certas" durante as relações sexuais". Uma patrulha censória que passou a fazer parte dos cânones da convivência. Reprimir tão intenso impulso é impossível. Tanto que sempre houve, disfarçada ou não, a contumaz inobservância da codificação, para satisfazer às exigências dos viventes.

Continua após a publicidade

O amor, capaz de "mover o sol e as demais estrelas", é componente inafastável da condição das espécies. Capaz de provocar desatinos, tanto que o Código de Hamurabi proibia o apaixonado de testemunhar em juízo, porque não estava no domínio de sua razão. Ainda hoje é possível testemunhar que a paixão interfere em tudo. Até nos destinos de uma Nação.

E isso resulta de uma constatação inequívoca: sexo é aquela energia onipresente e onipotente, a servir de motivação eficaz, tanto para o sublime, quanto para o pérfido. A sabedoria antiga da Justiça brasileira proclamava que apenas três barras eram capazes de acionar o equipamento estatal encarregado de solucionar conflitos: a barra de ouro, a barra do córrego e a barra da saia...Dinheiro e bens materiais, a posse da terra e a mulher amada justificam a existência dessa tentacular ferramenta, que atravanca o Judiciário com milhões de demandas. Não só nos crimes passionais, tão bem analisados por Mary, detecta-se no sexo o móvel do desatino. Ele está nos assuntos de família, nas dissoluções societárias, nas infinitas fórmulas de se vingar de um repúdio do amante.

Nada escapou à lente cuidadosa da notável intelectual, cuja obra a credencia como um dos mais celebrados cérebros desta nação, e que foi corajosa ao enfrentar assunto ainda submerso em preconceitos e contradições. Não teve receio ao desvendar a verdade brasileira: "Na intimidade podemos levantar todos os véus e nos perguntar quem somos. E quem somos? Indivíduos de muitas caras. Virtuosos e pecadores, oscilando entre a transigência e a transgressão".

Quem é que, em sã consciência, poderia negar essa condição ambígua, causa de satisfação indizível, mas também de angústia e sofrimento? A leitura das "histórias íntimas" de Mary Del Priore não é somente um saboroso entretenimento, o que já teria justificado a primorosa elaboração. É muito mais: significa servir qual confortadora alavanca para quem cresceu sob austera blindagem puritana e sempre estranhou a contundência com que combateu essa coisa tão gostosa, a qual se procura com sofreguidão, apesar da prometida ira de um Criador justiceiro. Ao qual, paradoxalmente, os zeladores da sexual alheia chamam "o Deus do amor".

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras