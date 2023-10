Homem que agrediu irmã de Zanin e seus cães é indiciado por lesão corporal e maus-tratos a animais

Homem ainda que chutou cachorros de Carolina Zanin, em Perdizes, foi indiciado pela Polícia Civil. Foto: Rpeorudção/Acervo pessol

O homem que agrediu a pontapés os cachorros da advogada Caroline Zanin Martins, irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi indiciado pelos crimes de lesão corporal dolosa e maus-tratos a animais.

O inquérito policial, conduzido pela 23.ª Delegacia de Polícia, em Perdizes, na zona Oeste de São Paulo, foi concluído após a análise das câmeras de segurança do prédio da advogada e pelos depoimentos dela e do agressor. Laudos veterinário e do Instituto Médico Legal (IML) também foram usados como prova.

“Não há dúvidas que Rogério Cardoso Júnior, ao desferir intencionalmente golpes de chutes contra os animais, além de feri-los, assumiu o risco de também atingir com chutes a tutora e vítima, Caroline Zanin Martins, lhe causando lesões corporais”, diz o relatório da Polícia Civil.

Cabe agora ao Tribunal de Justiça de São Paulo decidir se abre ou não ação penal sobre o caso.

Em depoimento, Rogério Cardoso Júnior, 64, aposentado, alegou à Polícia Civil que chutou os cachorros para se defender após ter sido atacado. Ele narrou que voltava da academia e que os animais chegaram a morder seu short. Também afirmou que Caroline não puxou a guia para impedir que os cães se aproximassem.

A advogada, por sua vez, afirmou que o desconhecido só se aproximou e começou a chutar os cachorros. Ela estava na frente do condomínio onde mora, em Perdizes, aguardando a abertura do portão do prédio e chega a se segurar na grade da portaria para tentar se proteger.

O IML concluiu que Caroline sofreu escoriações leves na perna direita. Os veterinários apontaram lesões na pata de um dos cachorros. O caso aconteceu no último dia 16.