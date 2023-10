Homem chuta as pernas e os cachorrinhos da irmã de Zanin; assista

Homem ainda não identificado chutou cachorros e pernas de Carolina Zanin em Perdizes. Foto: Rpeorudção/Acervo pessol

Caroline Zanin Martins, irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, registrou no início da noite desta segunda, 16, um boletim de ocorrência após um homem chutar suas pernas e seus cachorros em frente ao prédio em que mora, na Rua Desembargador do Vale, em Perdizes, São Paulo. Ela relatou ter ouvido do agressor: “vou chutar você e seus cachorros”.

O caso foi registrado como lesão corporal e abuso de animais na 23ª Delegacia de Policia de Perdizes. Registradas pela câmera do condomínio, as agressões se deram pouco antes das 18 horas, quando Caoline voltava de um passeio com seus dois cachorros. Segundo a irmã de Zanin, um desconhecido só se aproximou e começou a chutar os animais.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os cachorros tiveram ferimentos, inclusive com sangramento, e a irmã do ministro do STF teve hematomas em suas pernas. Caroline narrou ter gritado para que o segurança do condomínio a ajudasse, mas ele ‘demorou e não teve tempo suficiente para evitar as agressões’.

No vídeo das câmeras de segurança, é possível ver Caroline interfonando para entrar no prédio, com dois cachorros presos com guias. Os cães então começam a latir para o agressor, instante em que a irmã do Zanin encurta a guia para mantê-los longe do homem que passava pela calçada.

Nesse momento, o homem se aproxima dos animais e começa a chutá-los. Mesmo quando Caroline se afasta e puxa os cachorros para perto de si, o agressor segue avançado, chegando muito perto do portão de entrada do prédio. As chutes seguiram inclusive após Caroline gesticular e chamar o segurança que também estava na calçada.