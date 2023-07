Homem dá piruetas, pulos e sinal de V no fórum após assinar divórcio; assista

Homem dá piruetas após assinar divórcio em Contagem Foto: Reprodução/redes sociais

Uma cena curiosa registrada em frente ao Fórum de Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte, chamou atenção dos usuários do Twitter e do Instagram nesta semana: um homem dando piruetas e pulos após assinar o divórcio.

A alegria do homem foi registrada nas câmeras de segurança do Fórum e também pela advogada Ursula Lauren, que estava no local na segunda-feira, 10. Os registros mostram diferentes momentos da comemoração do recém divorciado.

As gravações do Fórum mostram o homem dando estrelinhas pela rampa de entrada. Elas são intercaladas por pulos em que o homem ergue os braços em sinal de comemoração.

Já na calçada, Ursula Lauren registrou não só uma pirueta do recém-separado, mas outra comemoração com os braços erguidos em forma de vitória.

Após compartilhar o vídeo em seu Instagram, a advogada especializada em Direito de Família relatou estar ‘dando ótimas risadas com a repercussão do vídeo’.

“Realmente foi um momento inusitado porque nos momentos de divórcio as pessoas ficam melancólicas, pensativas, por mais que queiram aquele momento não é um momento fácil de se passar. Mas ele teve uma explosão de sentimento, de reação, muito inusitada”, afirmou, na rede social.