Homens trans relatam dificuldades no acesso à saúde: direitos e desigualdades

Sarita Lopes. Foto: Divulgação

A igualdade no acesso à saúde é um direito fundamental de todos os seres humanos, independentemente de sua identidade de gênero. No entanto, homens transgêneros enfrentam inúmeras dificuldades no sistema de saúde, resultando em desigualdades significativas.

Homens trans têm o direito de serem tratados com respeito, dignidade e igualdade no acesso à saúde, conforme estabelece a legislação brasileira. Esses direitos incluem:

1. Tratamento digno e respeitoso: Os profissionais de saúde devem tratar homens trans com respeito, utilizando corretamente os nomes sociais e pronomes escolhidos pelos pacientes.

2. Acesso a tratamentos hormonais: Homens trans têm direito a receber tratamentos hormonais adequados e individualizados, que considerem suas necessidades e objetivos específicos.

3. Cirurgias e procedimentos de adequação corporal: Os homens trans têm direito a acessar cirurgias e procedimentos médicos que contribuam para a adequação corporal conforme sua identidade de gênero, como mastectomia e histerectomia, entre outros.

4. Atenção integral à saúde: Os serviços de saúde devem estar preparados para oferecer atenção integral à saúde dos homens trans, incluindo cuidados preventivos, tratamento de doenças e condições específicas dessa população, como disforia de gênero, e acompanhamento psicológico.

Continua após a publicidade

As desigualdades enfrentadas pelos homens trans no setor de saúde estão enraizadas em diversos fatores. O preconceito e a discriminação são barreiras significativas que impactam negativamente o acesso à saúde dessa população. Muitos profissionais de saúde não estão preparados para lidar com as especificidades e necessidades dos homens trans, o que pode gerar constrangimento, recusa no atendimento ou até mesmo condutas inadequadas.

Apesar das garantias legais, os homens trans enfrentam múltiplos desafios para acessar serviços de saúde de qualidade:

Discriminação e preconceito: Muitos homens trans relatam experiências de discriminação e preconceito por parte de profissionais de saúde, o que pode levar a constrangimento, recusa de atendimento e até mesmo maus-tratos.

Falta de capacitação dos profissionais de saúde: A falta de conhecimento e preparo dos profissionais de saúde para lidar com as especificidades e necessidades dos homens trans contribui para a dificuldade de acesso a serviços de qualidade.

Escassez de serviços especializados: Há uma carência de serviços de saúde especializados no atendimento à população trans, o que dificulta o acesso a tratamentos hormonais, cirurgias e outros procedimentos necessários para a adequação corporal.

Invisibilidade e falta de informação: A falta de visibilidade e informações sobre as necessidades de saúde dos homens trans resulta em lacunas no conhecimento e na formação dos profissionais de saúde, bem como na elaboração de políticas públicas específicas para essa população.

Para combater a desigualdade no acesso à saúde para homens trans, o Estado deve promover ações afirmativas e políticas públicas específicas. Destaca-se a importância de investir na capacitação dos profissionais de saúde, promovendo cursos e treinamentos que abordem a temática de gênero e as necessidades específicas dessa população.

Continua após a publicidade

Outra medida fundamental é a criação de centros especializados no atendimento à população trans, onde os pacientes possam encontrar profissionais capacitados e sensíveis às suas demandas. Esses centros devem oferecer tratamentos hormonais, cirurgias e outros procedimentos necessários para a adequação corporal, facilitando o acesso e reduzindo as barreiras enfrentadas pelos homens trans no sistema de saúde.

Além disso, é crucial garantir a implementação das políticas públicas existentes, fiscalizando e punindo casos de discriminação e negligência por parte dos profissionais de saúde. O Estado deve também promover a conscientização da sociedade sobre as questões de gênero, visando reduzir o preconceito e a discriminação contra a população trans.

Portanto, podemos concluir que o combate à desigualdade nos direitos à saúde dos homens trans é uma tarefa complexa, que demanda ações coordenadas e integradas do Estado em diversas áreas. Através da capacitação dos profissionais de saúde, criação de serviços especializados, implementação e fiscalização das políticas públicas, investimento em pesquisas e estudos, campanhas de conscientização e ampliação do acesso à saúde mental, o Estado pode promover um ambiente mais inclusivo e igualitário, garantindo o acesso à saúde de qualidade para todos os cidadãos, devendo os homens trans buscar seus direitos perante o poder judiciário em casos que não sejam resguardados e cumpridos.

*Sarita Lopes, advogada especialista em direito da saúde