Imóvel quitado -- nem sempre -- tem dono

Eduardo Calais. Foto: Divulgação

A regularização fundiária sempre foi um dos pontos motrizes do crescimento econômico de uma nação. Relatórios e índices internacionais, como o Doing Business, destacam a celeridade na transação de imóveis e o seu pleno domínio como temas fundamentais para o desenvolvimento econômico dos países. Desta forma, a melhora em procedimentos que visam a desjudicialização de pendências em transações imobiliárias é um passo fundamental para acelerar a solução de pendências que antes dependeriam de uma via morosa e cada vez mais engarrafada.

A derrubada do veto presidencial ao artigo 11 da Lei Federal nº 14.382, ocorrida na véspera do Natal do ano passado pelo Congresso Nacional, é um dos exemplos que faz prosperar a esperança de muitos que aguardam nas filas processuais para a regularização de suas posses já quitadas, mas que por algum motivo causado pela indisponibilidade do vendedor, ainda não foram transferidas a seu novo titular.

Conhecido pelo nome jurídico de Adjudicação Compulsória, o procedimento que até então só poderia ser feito pela via judicial, em um processo que levava em torno de 5 anos, agora poderá ser realizado diretamente pela via extrajudicial, ou seja, nos Cartórios de todo o país em um prazo médio de até 3 meses, recorde se comparado à realidade até então vivida por milhares de pessoas que realizaram contratos de gaveta e agora buscam sua regularização.

O novo procedimento, que viabiliza o reconhecimento do direito de propriedade, independentemente de processo judicial, e passa a ser realizado perante o Cartório de Registro de Imóveis, iniciando-se com o protocolo e autuação da petição/requerimento, firmada por advogado, a ser dirigida ao Registrador de Imóveis da situação do imóvel.

Conforme prescreve o artigo 216-B, § 1º, III da Lei 6015/73, dentre os documentos que instruem o requerimento inicial, está a Ata Notarial, feita por um tabelião de Notas. A ata é elemento indispensável, devendo conter a identificação do imóvel, o nome e qualificação do promitente comprador ou de seus sucessores constantes no contrato de promessa de compra e venda, atestando o pagamento do respectivo preço (quitação), bem como a caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade.

A derrubada do veto permitiu que o procedimento ganhasse ainda mais celeridade e eficácia ao utilizar-se de um mecanismo já bem conhecido: a Ata Notarial. Esta ferramenta em que o tabelião atesta um fato por meio de sua fé pública, facilita o trâmite do registro do imóvel em questão, já que garante autenticidade aos documentos apresentados, a quitação do negócio jurídico, os dados do comprador, assim como caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade, em um prazo médio de 24 horas, com seu valor definido em lei estadual.

Contratos de gaveta

Prevista pelo Código Civil, Adjudicações Compulsórias espalham-se por todo o território nacional, com compradores que quitaram seus imóveis, mas não o receberam devido muitas vezes ao falecimento, recusa ou outro empecilho junto ao vendedor, o que não apenas contribui para a desaceleração da economia, uma vez que o mercado imobiliário deixa de contar com transações envolvendo esta propriedade não regularizada, mas também obstruem o Judiciário, abarrotado de processos que nunca chegam a seu final.

O tão famoso contrato de gaveta é o principal culpado e gerador de processos envolvendo a Adjudicação Compulsória, já que a falta de segurança jurídica em transações particulares, que não contam com um documento que contém a fé pública do tabelião, como no caso de uma escritura pública de Compra e Venda, gera imbróglios e surpresas desagradáveis às partes de um negócio.

Desta forma, compradores lesados contam com a Adjudicação Compulsória como resolução prevista pelo próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sua Súmula 239, que não condiciona o direito ao ato apenas àqueles que registraram compromisso de compra e venda. Logo, o entendimento provê esperança à parte prejudicada ao "recolocar nos trilhos" da via extrajudicial uma transação que tenha já se iniciado de forma pouco garantida.

Por fim, é importante ressaltar o trabalho do Colégio Notarial do Brasil, entidade representativa dos Cartórios de Notas do País, na garantia do uso da Ata Notarial como meio de acelerar e facilitar a Adjudicação Compulsória pela via extrajudicial, além do reconhecimento do Congresso Nacional no fecundo e diligente trabalho dos tabeliães brasileiros em garantir segurança jurídica aos negócios pessoais e patrimoniais do cidadão.

*Eduardo Calais, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal