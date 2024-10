Segundo o projeto em tela, são consideradas hipóteses de impedimento: a) manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais ou sobre as atividades dos outros poderes da República; b) valer-se de suas prerrogativas para beneficiar, indevidamente , a si ou terceiros; c) exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da função; d) violar, mediante decisão, sentença, voto , acórdão ou interpretação analógica, a imunidade parlamentar; e) usurpar, mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica, as competências do Poder Legislativo, criando norma geral e abstrata de competência do Congresso Nacional.

Em primeiro lugar uma advertência ao Senado e aos senadores. Tivessem eles exercido ao longo dos últimos anos a verdadeira competência que dispõem para sabatinar os ministros do Supremo, talvez não houvesse necessidade desse projeto. Mas vamos a ele.

Não há dúvida que pela tradição que advém do modelo norte-americano, o Legislativo tem ampla competência para declarar o impedimento de ministros da Suprema Corte desde que existam motivos políticos graves que ensejem o seu afastamento definitivo. É evidente que a declaração de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal é uma medida que somente há de ser tomada em situações excepcionais que desafiem a própria essência do Estado Democrático de Direito e a dinâmica da separação de poderes.

É evidente a intenção do Poder Legislativo. Quer colocar um “freio de arrumação” no ativismo exagerado do Supremo Tribunal Federal, que se manifesta quer individualmente por decisões monocráticas de seus membros, quer por um voluntarismo pouco republicano e por uma impossibilidade fática de autocontenção. É curioso, se formos as obras publicadas por alguns dos ministros vemos preciosas páginas sobre as vantagens da autocontenção do Judiciário em face do poder popular. Mas quando o mesmo autor ocupa a cadeira do Judiciário, parece que muda totalmente de opinião.