Imposto de Renda: governo não corrige a tabela

Murillo Torelli. Foto: DIVULGAÇÃO

A defasagem da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é uma questão que vem sendo negligenciada há anos pelo governo brasileiro, apesar do Brasil ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), em 2023 a defasagem da tabela chegou a um recorde de 148%, calculada considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em uma sociedade justa, aqueles que ganham mais devem contribuir com mais imposto, mas em vez de corrigir essa situação, o governo tem se mostrado reticente em fazê-lo.

Se a correção total da tabela fosse feita, apenas pessoas que ganhassem mais que R$ 4.683,95 seriam obrigadas a pagar e declarar o IRPF, o que acabaria retirando 13 milhões de contribuintes da obrigatoriedade de declarar o imposto. No entanto, a renúncia fiscal de R$ 101,6 bilhões que isso significaria tem sido um obstáculo para a correção da tabela. É preocupante ver que o governo prioriza arrecadar mais, mesmo que isso signifique prejudicar a maior parte da população.

O histórico do Sindifisco mostra que isenção do Imposto de Renda teve uma "significativa piora" para os contribuintes. Em 1996, essa isenção era válida para aqueles que ganhavam até nove salários-mínimos, no entanto, essa relação caiu para 1,57 salários em 2022 e ficará em 1,46 salários em 2023. Isso significa que, cada vez mais, menos pessoas estão sendo "beneficiadas" com a isenção da obrigatoriedade de pagar o Imposto de Renda. Com a inflação aumentando e a tabela do Imposto de Renda sem correção, é possível que até quem ganha uma mesada do pai passe a pagar o Imposto de Renda no futuro.

Vale lembrar que além dos impactos na arrecadação federal, a possível correção da tabela IRPF também afetaria os Estados e municípios. Isso ocorre porque aproximadamente metade do Imposto de Renda é destinada a prefeitos e governadores via fundos de participação. A queda na arrecadação desse imposto, consequência da defasagem da tabela, pode prejudicar as finanças dos entes subnacionais, que precisam do dinheiro arrecadado para garantir serviços básicos à população e investir em infraestrutura.

As promessas feitas durante as últimas eleições presidenciais também são motivo de críticas. O presidente eleito prometeu que aqueles que recebessem um salário de até R$ 5.000,00 por mês não pagariam imposto de renda, mas na prática, pessoas que ganham mais que R$ 1.903,98 já são obrigadas a pagar o imposto. Esse tipo de promessa leva a população a acreditar em uma mudança que nunca acontece, já que aumentar o valor de isenção do IR poderia ter significado um alívio financeiro para essas pessoas.

É importante lembrar que, em uma sociedade justa, aqueles que ganham mais devem contribuir com mais imposto e esse é um compromisso que o governo tem com a população. Infelizmente, enquanto a defasagem da tabela do IRPF afeta a grande maioria da população, os mais ricos conseguem se proteger desses efeitos negativos. Isso ocorre porque eles têm acesso a aplicações financeiras mais sofisticadas, como Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis de Agronegócios (CRA) e Debentures incentivadas, que são isentos de Imposto de Renda. Além disso, a renda proveniente de dividendos também é isenta de imposto. Dessa forma, os mais ricos acabam tendo uma carga tributária menor, o que contraria o princípio da justiça tributária. É necessário que o governo tome medidas para equilibrar essa distribuição de carga tributária, garantindo uma sociedade mais justa e equilibrada.

A justiça social tributária é fundamental para garantir a equidade na distribuição de impostos. Há alternativas para equilibrar a queda na arrecadação do IRPF, com medidas progressivas, como a volta da taxação de lucros e dividendos. No entanto, é preciso cuidado com a criação de novos tributos sem a redução ou extinção dos antigos, pois isso só aumentaria a carga tributária da população. Não é suficiente apenas aumentar a carga tributária, é necessário revisar os gastos públicos e reformar o sistema tributário para que a justiça social seja garantida e que todos contribuam de acordo com suas possibilidades.

A reforma tributária é uma questão urgente e é preciso que saia do papel, para que seja possível equilibrar a carga tributária e reduzir os gastos públicos. É preciso que todos paguem seus impostos de forma justa e que as promessas feitas durante as eleições sejam cumpridas. O país precisa de mudanças eficientes e justas, para que seja possível avançar em direção a uma sociedade mais equilibrada.

*Murillo Torelli, professor de Contabilidade Financeira e Tributária no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)