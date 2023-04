Imposto sobre herança: como funciona?

Francisco Arrighi. Foto: Divulgação

Para quem não sabe o que é o ITD, também conhecido como ITCMD e ITCM, é a sigla utilizada para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Este Imposto está previsto na Constituição Federal. De acordo com o artigo 155, inciso I, trata-se de imposto de competência dos Estados.

O ITD deve ser recolhido em duas situações: 1 - No caso de transferência de recursos ou patrimônio por herança; 2 - No caso de doação de dinheiro ou outros bens.

De acordo com a Lei nº 7.174 de 28 de dezembro de 2015, o imposto é calculado aplicando-se sobre o valor fixado para a base de cálculo, considerando-se a totalidade dos bens e direitos transmitidos, a alíquota de:

I - 4,0% (quatro e meio por cento), para valores até 70.000 UFIR-RJ; II - 4,5% (quatro e meio por cento), para valores acima de 70.000 UFIR-RJ e até 100.000 UFIR-RJ; III - 5,0% (cinco por cento), para valores acima de 100.000 UFIR-RJ e até 200.000 UFIR-RJ; IV - 6% (seis por cento), para valores acima de 200.000 UFIR-RJ até 300.000 UFIR-RJ; V - 7% (sete por cento), para valores acima de 300.000 UFIR-RJ e até 400.000 UFIR-RJ; VI - 8% (oito por cento) para valores acima de 400.000 UFIR-RJ

Portanto, considerando uma UFIR-RJ 2023, no valor de R$ 4,3329, no caso de transmissão de bem ou direito em valor superior a R$ 1.733.160,00, temos uma alíquota de 8%, que é uma alíquota considerada alta, o que inviabiliza muitas transações.

Por ser o imposto que incide no caso de transmissão de morte, ele acaba sendo muito importante nos processos de inventário, pois é o imposto que é cobrado dos herdeiros por conta do recebimento da herança. E como se torna um imposto caro, muitos herdeiros não têm como finalizar o inventário, ou seja, para receber uma herança, precisa pagar e acaba que muitos bens recebidos ficam irregulares por falta de possibilidade de pagamento do imposto.

Ainda continuando no caso da incidência do imposto por causa de morte, que foi o principal motivo para que o estado considerasse a possibilidade de aumento da quantidade de parcelas, só é possível exigir o ITD quando se tem o conhecimento do montante correto do patrimônio que será transferido por sucessão e dos seus respectivos herdeiros ou legatários.

Portanto, somente com a sentença de homologação da partilha nasce a possibilidade de ser verificar o aspecto material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento e exigência.

Não há como se cobrar o ITD antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, considerando a forma de apuração do ITD, o imposto somente deve ser pago após a homologação da partilha.

Assim, através do Decreto nº 48.468/23, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 14 de abril de 2023, instituiu a possibilidade de pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITD) em até 48 vezes.

Este prazo era de até 24 prestações, dependendo se o imposto estava, ou não, vencido, e apenas para débitos gerados à partir de 2016. Já, a nova regra vai valer para todos os parcelamentos solicitados a partir de agora, independentemente do fato gerador do ITD, ou seja, da data do recebimento do bem ou da herança.

O Projeto de Lei 5.375/22 de autoria dos deputados Alexandre Fretas e Luiz Paulo teve como principal objetivo a regularização de imóveis herdados que até hoje não tiveram o imposto pago e consequentemente irão aumentar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.

Sabemos que o valor do imposto de transmissão acaba inviabilizando os herdeiros de regularizar seus imóveis, restando, assim, diversos imóveis irregulares e um arrecadamento nulo, ou seja, não é bom para nenhum dos lados.

Como faço para aproveitar deste benefício? Com a modernização, será possível o pedido de parcelamento diretamente pela internet. Através do site https://portal.fazenda.rj.gov.br/itd/ você preencherá uma declaração. Após o preenchimento, devera acessar o link atendimentodigitalrj.fazenda.rj.gov.br, onde irá solicitar o parcelamento.

Qual requisito preciso para acessar o site? Para quem já apresentou seu Imposto de Renda de forma eletrônica, este ano, se torna mais fácil, pois ou já possui um certificado digital, ou já possui uma senha a senha da plataforma Gov.Br, do Governo Federal.

Após o acesso com umas das opções acima, certificado digital ou senha Gov.br, o sistema irá apresentar as declarações já preenchidas, onde bastará selecionar o número de parcelas. Onde consigo a guia para pagamento? O pagamento será realizado através do Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj), no site http://www.fazenda.rj.gov.br/pagamento.

É importante que a primeira parcela seja paga até a data de vencimento, caso não, o parcelamento será cancelado. O prazo de vencimento será sempre até o dia 20 de cada mês e o valor mínimo da parcela, de acordo com a legislação em vigor, é de 65 Ufirs (R$ 281,64 em valores atuais).

Caso ainda restem dúvidas, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro disponibilizou um manual de Passo a Passo ITD, através do link https://portal.fazenda.rj.gov.br/itd/wp-content/uploads/sites/10/2022/07/ITD-PASSO-A-PASSO.pdf

*Francisco Arrighi, consultor tributário e presidente da Fradema Consultores Tributários