Flavia Albaine. Foto: Divulgação

Maio é o mês de comemoração da Defensoria Pública eis que dia 19 de maio é o Dia Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. Anualmente a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) realiza uma campanha temática, sendo a do presente ano em alusão à inclusão social das pessoas com deficiência.

As pessoas com deficiência fazem parte de um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade, eis que possuem um histórico de exclusão e violência sistemáticos. Por sua vez, a Defensoria Pública é Instituição promovedora do regime democrático e dos direitos humanos, tutelando os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, o que inclui a luta pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.

O modelo social de deficiência, em vigor na atualidade em âmbito interno e em âmbito internacional, surge em superação ao modelo médico reabilitador. A deficiência passa a ser vista como a resultante da interação entre as características individuais da pessoa mais as barreiras existentes na sociedade que ela está inserida e que atrapalham ou impedem o gozo de seus direitos e deveres em condições de igualdade com os demais e com o maior grau de autonomia possível. É o contexto social que gera a exclusão e a solução da situação passa por uma sociedade acessível para todos os seus membros.

A violência e a discriminação contra a pessoa com deficiência são chamadas de capacitismo. Por isso é importante que toda a sociedade se conscientize para que haja a eliminação das barreiras, sendo a atuação da Defensoria Pública um instrumento importante para a extinção das mesmas.

O capacitismo ocorre de diferentes formas, expressas e veladas, e em vários espaços, o que gera exclusão e discriminação. Um exemplo comum ocorre no acesso à educação diante da recusa de matrículas para crianças e adolescentes com deficiência, e da ausência de medidas de inclusão escolar tais como cuidadores, mediadores, salas de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado e outros.

Outra situação que merece destaque é a violência doméstica e familiar contra a mulher com deficiência, eis que em grande parte das situações elas dependem do agressor para alguns cuidados diários. Ademais, os canais de denúncia e solicitação de auxílio para os casos de violência doméstica nem sempre possuem acessibilidade, impedindo que essas mulheres acessem tais canais.

As pessoas com deficiência também encontram dificuldade para ingresso no mercado de trabalho diante das crenças equivocadas de infantilização e que são inválidas, incapazes e tecnicamente incompetentes. Por isso a importância das ações afirmativas de inclusão laboral.

Todas essas situações de capacitismo violam dispositivos da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão e outras. Desta feita, a Defensoria Pública atua diariamente para a mudança desse cenário e em prol de uma sociedade mais inclusiva.

*Flávia Albaine, defensora pública especialista no direito das pessoas com deficiência