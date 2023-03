Inconstitucionalidade da multa isolada de 50% por compensação não homologada

Renato Silveira. Foto: Divulgação

No âmbito federal, o artigo 74 da Lei nº 9.430/96 disciplina o procedimento de compensação tributária. Assim, o contribuinte que apurar crédito decorrente de pagamento indevido ou maior pode utilizá-lo para liquidar, por compensação, débito de sua titularidade.

Para tanto, o contribuinte transmite, eletronicamente, a declaração de compensação, informando a origem do crédito apurado e o débito compensado, dispondo a Receita Federal do Brasil do prazo de 5 anos para analisar a solicitação, sob pena de homologação tácita.

No contexto da análise da declaração de compensação, a Receita pode (I) confirmar a existência do crédito, homologando expressamente a compensação, cujo efeito é a extinção do crédito tributário; ou (II) não homologar a compensação (ou homologar apenas parcialmente), cujo efeito é a cobrança do débito não compensado acrescido da multa de mora de 20% (que tem natureza punitiva) e dos juros, sendo assegurado o direito do contribuinte de inaugurar o contencioso administrativo mediante a apresentação de manifestação de inconformidade.

Na hipótese de não homologação da compensação (ou homologação parcial), concomitantemente, a Receita também tem lavrado auto de infração para formalizar a exigência da multa isolada correspondente a 50% do valor do débito cuja compensação não foi homologada. Dessa forma, o contribuinte é apenado por não ter a sua compensação homologada integralmente, não importando o motivo do não reconhecimento do crédito pela Receita e independentemente de sua boa-fé.

Desde a instituição da penalidade em referência (que ocorreu com a edição da Lei nº 12.249/2010, posteriormente revogada pela Lei nº 13.137/2015), os contribuintes sempre se insurgiram contra a multa isolada de 50%, especialmente porque a compensação não homologada já era apenada com a multa de mora de 20% sobre o débito (configurando, nesse aspecto, o inadmissível bis in idem). E porque a sua exigência afronta o princípio constitucional do direito de petição, pois o administrado não pode ser apenado por, pura e simplesmente, formalizar um pedido perante a Receita.

O litígio teve início na esfera administrativa, tendo o CARF firmado o seu entendimento pela legalidade da multa isolada de 50%, ao argumento de que não teria competência institucional para afastar a aplicação da legislação federal em vigor com base em argumento constitucional. Assim, com o desfecho desfavorável da discussão na esfera administrativa, os contribuintes passaram a distribuir ações judiciais.

No Poder Judiciário, os contribuintes passaram a obter decisões judiciais reconhecendo a inconstitucionalidade da multa isolada. No bojo de processo em trâmite no TRF da 4ª Região, a União interpôs recurso extraordinário (RE nº 796.939), que se tornou o leading case da matéria no STF (Tema nº 736). No prosseguimento do julgamento, já se formou maioria (9 votos) pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência da multa isolada de 50%.

Com esse reconhecimento, a decisão deverá ser observada pelo CARF (em razão de dispositivo expresso em seu regimento interno) e também pelas demais Instâncias do Poder Judiciário, cancelando-se a exigência das multas isoladas em discussão. Além disso, e desde que observado o prazo decadencial de 5 anos, a decisão também poderá viabilizar a recuperação das multas isoladas eventualmente pagas indevidamente pelos contribuintes.

Portanto, além de solucionar mais uma controvérsia entre os contribuintes e o Fisco, a decisão também acaba com um passivo acumulado ao longo dos anos pelos contribuintes que, como divulgado na mídia, ultrapassa R$ 3 bilhões.

*Renato Silveira, sócio das áreas de contencioso tributário e tributação previdenciária no Machado Associados